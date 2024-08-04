"تصدى لـ6 تسديدات ومحرز الوحيد الذي نجا منه" .. مهاجم الأهلي يفاجئ يايسله ويهدد عرش إدوارد ميندي!

كنز مدفون في صفوف الأهلي..

يبدو ان الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجد بديلًا رائعًا للحارس السنغالي إدوارد ميندي، من صفوف الفريق، وهو ما لم يكن متوقعًا.

هذا اللاعب هو البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي كان مُرشحًا في مطلع فترة الميركاتو، للرحيل عن صفوف الأهلي، بقرار من المدرب يايسله، الذي يرغب في التعاقد مع مهاجم بديل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فيما كشفت تقارير عن تراجع الألماني عن قراره باستبعاد اللاعب.

وأثبت فيرمينو للمدرب يايسله بأنه يستحق البقاء في صفوف الأهلي، ليس مهاجمًا فقط، ولكن كحارس مرمى أيضًا، وذلك بعدما تم الاستعانة به كحارس خلال تدريبات الفريق، اليوم (الأحد)، في معسكر النمسا، في إطار التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.

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وتم الاستعانة بفيرمينو كحارس مرمى، ومنحه القفازات، ليقدم المهاجم البرازيلي أداءً متألقًا غير متوقع، حيث تمكن من التصدي لست تسديدات من أصل سبعة، كما أبدى توقعًا سليمًا لاتجاه التسديدة التي وجدت طريقها نحو الشباك.

ويرتبط فيرمينو بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2026، فيما خاض المهاجم البرازيلي 34 مباراة رسمية بقميص الراقي، خلال موسمه الأول، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي معسكره في النمسا، يوم الثلاثاء المُقبل، بعد خوض مباراة تجريبية أمام جراتزر أي كاي، قبل العودة إلى المملكة، حيث يستعد لملاقاة الهلال، في 13 أغسطس الجاري، في أبها، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.