"لماذا لا يعيره الأهلي لنادٍ سعودي؟" .. حقيقة تكفل برنامج الاستقطاب برواتب ماكسيمين بعد إعارته لفنربخشة

من يتكفل برواتب ماكسيمين في فنربخشة .. الأهلي أم برنامج الاستقطاب؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عن حقيقة تكفل برنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة، بدفع رواتب الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، نجم الأهلي، خلال فترة إعارته لصفوف فنربخشة التركي.

وأعلن نادي فنربخشة عن تعاقده رسميًا مع آلان ماكسيمين، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، فيما وجه الفرنسي رسالة إلى جماهير الراقي، قائلًا إنه حان الوقت لخوض تحدٍ جديد، ولكنه لم يتوقع الرحيل عن النادي الجداوي بهذه السرعة.

وأكد الجماز، عبر برنامج "ملاعب" مع الإعلامي فيصل الجفن، أن ما يتردد بشأن تكفل برنامج الاستقطاب برواتب ماكسيمين، غير صحيح، مضيفًا أنه تواصل مع مسؤول كبير في وزارة الرياضة، لطلب المعلومة الصحيحة، وأفاده بأنه لا علاقة للاستقطاب بصفقة الجناح الفرنسي، وأن شركة الأهلي ستتكفل برواتبه كاملة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "فنربخشة اتفق مع الأهلي على دفع مبلغ 8 ملايين يورو على أربع دفعات، مع تكفل الأهلي بكافة رواتب ماكسيمين لمدة موسم كامل، السؤال: لماذا لم يتم إعارة ماكسيمين لنادٍ سعودي، طالما قرر التكفل برواتبه؟".

وفي هذا السياق، تساءل الإعلامي فيصل الجفن، "طالما اتفق الناديان على دفع فنربخشة 8 ملايين، وتكفل الأهلي بـ5 ملايين (رواتب اللاعب)، فلماذا لم يتم الاتفاق على تقليص مبلغ الرواتب من قيمة الصفقة ويتكفل بها النادي التركي؟"