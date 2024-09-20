"كيسييه أجبر يايسله على إشراكه بمباراة ضمك!" .. كواليس جديدة بعد تصرف نجم الأهلي المسيء ضد مدربه

اللاعب لم يقدّم المستوى المأمول منه أمام ضمك على غير العادة..

أثار النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي السعودي، "الجدل" خلال مباراة فريقه أمام ضمك، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي فاز (4-2) على ضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة شهدت احتجاج كيسييه على الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول، بأسلوب مسيء، بعد استبداله في الشوط الثاني.

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ومن ناحيته.. أطلق جمهور الأهلي، صافرات الاستهجان ضد يايسله؛ احتجاجًا على إخراج النجم الإيفواري من أرضية الملعب، وإقحام البرازيلي روبرتو فيرمينو، بدلًا منه.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، عن كواليس جديدة بخصوص فرانك كيسييه؛ بعد أزمة استبداله ضد ضمك.

سعيد أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن كيسييه كان يُعاني من الإصابة، قبل مواجهة الأهلي وضمك، مساء اليوم الجمعة؛ قائلًا: "كان من المفترض أن يتم استبعاده من المباراة، نهائيًا".

وشدد الإعلامي الرياضي على أن فرانك كيسييه، أصر على المشاركة أمام ضمك، على الرغم من عدم جاهزيته الطبية؛ لذلك.. فضل ماتياس يايسله "سحبه" من أرضية الملعب، في الشوط الثاني.

جدير بالذكر أن كيسييه، يقدّم مستوى مبهر مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني برشلونة.