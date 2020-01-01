رسالة خاصة من إدريس فتوحي إلى عمر السومة

صانع الألعاب المغربي يختار أصعب اللاعبين الذين واجههم في الدوري السعودي

أجرى إدريس فتوحي حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية أبدى خلاله سعادته الكبيرة بارتداء قميص النادي الأهلي السعودي ، ووجه رسالة خاصة لزميله وهداف الفريق عمر السومة.

الأهلي يتواجد ثالثًا في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاليًا، وقد أكد صانع الألعاب المغربي حرصه وجميع زملائه على القتال بقوة سعيًا لإعادة الفريق إلى منصات التتويج هذا الموسم.

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إذ قال " أطمح إلى إحراز البطولات مع هذا الكيان الكبير، ونحن مصممون بوصفنا لاعبين على التكاتف وتحقيق الألقاب، وجمهورنا يجب أن يكون على يقين بأن اللاعبين الموجودين حاليًّا سيقاتلون على كل البطولات".

"غياب الأهلي عن تحقيق البطولات خلال السنوات الأربعة الأخيرة يُمثل حافزًا كبيرًا لنا، لأنه يجعل كل لاعب في النادي يشعر بمسؤولية أكبر، ويعطي كل ما لديه في المباراة، وهذه العقلية موجودة الآن في النادي، ولا نعاني من أي ضغط، وإذا كان هناك ضغط فأنا أراه ضغطًا إيجابيًّا وليس سلبيًّا".

لاعب الفتح السابق أشاد بالجهاز الفني بقيادة فلادان ميلويفيتش وأكد أن وجود لاعبين جدد كثر بالفريق يجعله بحاجة للمزيد من الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب من الأداء، مضيفًا حول مركزه المفضل في الملعب " بفضل الله، أستطيع اللعب في أكثر من مركز، لكن أفضِّل أن أكون لاعبًا حرًا، لأنني أحب لمس الكرة كثيرًا، لذا دائمًا ما أرغب في أن أكون صانع ألعاب".

صاحب الـ31 عامًا أبدى سعادته بدعم جمهور الراقي الكبير له، وعند سؤاله عن المهاجم الذي يُفضل اللعب خلفه كصانع ألعاب، أجاب "بكل صراحة أنا كنت معجبًا بعمر السومة قبل اللعب معه، وسأختار السومة لأنه مهاجم فيه صفات كثيرة، ويستطيع التسجيل من كل الطرق، ويسدد من بعيد، ولديه حلول كثيرة يقدمها لصانع الألعاب".

فتوحي اختار الثنائي محمد الربيعي وعبد الرحمن غريب كأفضل لاعبي الأهلي المحليين الشباب، فيما قال عن أصعب لاعب واجهه خلال سنواته في الدوري السعودي "البطولة تمتلئ باللاعبين الكبار، لكن المباريات ضد ياسر الشهراني ومعتز هوساوي قبل انتقالي إلى الأهلي كانت الأصعب، لأنهما يتمتعان بالذكاء والسرعة ويجيدان قراءة اللعب بشكل ممتاز جدًّا، أيضًا سلطان الغنام لاعب ذكي ومميز".

وأتم نجم الأهلي المتألق هذا الموسم حواره بتوجيه رسالة خاصة لزميله عمر السومة، بقوله " عمر آراه أخًا لي وأنا معجب به من قبل، وعندما قابلته عرفت أنه يمتلك أخلاقًا كبيرة والكل يحبه، وأنا دائمًا ما أقول له إن لديه جمهورًا كبيرًا حتى في المغرب، وأنا سعيد باللعب إلى جانبه، ودائمًا ما أستمع إلى نصائحه، وأطلب منه أن يُسعدنا نحن اللاعبين والجمهور بالتجديد للأهلي، لأنه من المفترض أن يعتزل في الأهلي بعد أعوام طويلة بإذن الله".