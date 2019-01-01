بيبو: الأهلي فاوض سباليتي، والمفاوضات لم تفشل بسبب المال

عضو لجنة التخطيط بالنادي يتحدث عن كواليس التعاقد مع فايلر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد خالد بيبو عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وجود مفاوضات سابقة مع لوتشيانو سباليتي لخلافة مارتين لاسارتي في تدريب الفريق، قبل الاستقرار على رينيه فايلر لتولي المهمة.

المزيد من الفرق

وكان الأهلي قد أعلن في بيان رسمي التعاقد مع السويسري فايلر، موضحًا أنه كان ضمن 5 مرشحين بينهم الإيطالي سباليتي الذي أقيل من تدريب الإنتر بنهاية الموسم الماضي.

5 أشياء مطلوبة من فايلر لنيل رضا جمهور الأهلي

وقال بيان النادي المصري أن المفاوضات مع سباليتي توقفت بسبب رغبته في إنهاء خلافه مع الإنتر أولًا قبل البدء في أي مهمة جديدة.

بيبو أكد تلك المعلومات، بقوله لقناة أم بي سي مصر "نعم، الأهلي فاوض سباليتي، وكانت هناك الكثير من التفاصيل في المفاوضات، لكن لم يتم التعاقد معه في النهاية".

"الأهلي لم يُحدد سقفًا بـ2 مليون يورو لراتب المدرب الجديد، والمفاوضات مع سباليتي لم تفشل بسبب المال، والآن لا داعي للخوض في كل هذا، لقد انتهى الأمر بالتعاقد مع فايلر وهو مدرب كبير ويُناسب إمكانيات الأهلي ويتوافق مع المعايير التي وُضعت لاختيار المدرب الجديد".

يُذكر أن التعاقد مع فايلر أثار غضب واستياء جمهور الأهلي في السوشيال ميديا، نظرًا للسيرة الذاتية الضعيفة للمدرب المتوج بلقب الدوري البلجيكي مع أندرلخت.