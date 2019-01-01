الأهلي ينفي مسؤولية فايلر عن عدم إذاعة مباراة كانو سبورت

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على كانو سبورت خارج ملعبه في دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة الأولى لمدربه الجديد رينيه فايلر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى النادي الأهلي وجود أي مسؤولية لمديره الفني رينيه فايلر عن عدم إذاعة مباراة الفريق ضد كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمس السبت.

وحقق فايلر الفوز في مباراته الأولى مع الفريق الأحمر حين عاد من غينيا الاستوائية بالفوز 2-0 على كانو سبورت، لكن اللقاء لم يُذع تلفزيًا.

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وأشارت بعض التقارير لرغبة المدرب السويسري في عدم إذاعة اللقاء، لكن الأهلي وعلى لسان رئيس بعثته في غينيا الاستوائية "طارق قنديل" نفى الأمر تمامًا.

إذ قال "هذا غير صحيح أبدًا، لا يوجد مثل هذه الأمور في الأهلي. مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب بذل أقصى جهده لإذاعة المباراة مباشرة لكن لم تنجح محاولته".

وأضاف خلال تصريحاته لقناة صدى البلد قائلًا عن المباراة "حققنا نتيجة إيجابية في أول مباراة للمدرب الجديد فايلر، كنت واثقًا في لاعبي الأهلي وعدم تأثرهم بالأجواء وسوء أرضية الملعب".

"أتمنى أن تكون تلك الانطلاقة الجيدة مع فايلر بداية مثالية لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا".

وأتم قنديل مؤكدًا أن بعثة الفريق ستعود إلى مصر فجر الإثنين القادم.