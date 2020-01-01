رسميًا | الأهلي يُجدد عقد فايلر، ومفاجأة في التفاصيل

المدرب السويسري سيصل القاهرة قريبًا

أعلن النادي الأهلي رسميًا وعلى لسان أمير توفيق مدير التعاقدات تجديد عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم واحد فقط، وهو عكس ما قيل في السابق حول التجديد لمدة موسمين قادمين.

الأهلي كان قد تعاقد مع فايلر ليخلف مارتين لاسارتي، وقد نجح في تحسين وتطوير أداء الفريق فرديًا وجماعيًا وقاده للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، مما دفع الإدارة لفتح باب تجديد عقده لكن دون أن تُحسم المفاوضات بنجاح مما أثار بعض القيل والقال حول ذلك.

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وتحدث عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي قبل أسبوعين تقريبًا عن التوصل لاتفاق مع المدرب السويسري على تجديد العقد لمدة عامين، مشيرًا إلى أن التأخر في التوقيع الرسمي على العقود جاء لرغبة فايلر السفر إلى سويسرا والنقاش مع عائلته حول الأمر.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن أمير توفيق قوله أن فايلر وقع على عقد جديد سيُبقيه على رأس القيادة الفنية للأهلي حتى آخر مباراة من موسم 2020-2021، وأنه سيعود إلى القاهرة يوم الإثنين القادم لقيادة تدريبات الفريق.

وأوضح توفيق أن تجديد العقد هو رغبة فايلر من البداية لكنه أرجأ تنفيذها حتى تقييم موقف العالم من مواجهة فيروس كورونا وتقديرًا للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه في القاهرة طوال فترة الحظر التي تجاوزت الثلاثة أشهر.

مضيفًا حول أسباب تأخر عودة المدرب " تأخر عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد".

يُذكر أن الدوري المصري سيُستأنف في الأسبوع الأول أو الثاني من أغسطس القادم بعدما أقرت وزارة الشباب والرياضة المصرية عودة النشاط الرياضي وعلى رأسه الكروي في البلاد عقب توقف دام منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).