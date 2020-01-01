معلول: روح الأهلي السر وأتمنى إكمال مسيرتي به

التونسي احتفل اليوم بعامه الـ30 بهدف في المقاصة

أكد التونسي على معلول؛ ظهير أيسر الأهلي المصري، أنه يريد إنهاء مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء، مشددًا على أنه شعور كافة اللاعبين الذين ارتدوا الفانلة الحمراء.

التونسي احتفل اليوم الأربعاء، بإتمام عامه الـ30، بإحراز الهدف الأول في مواجهة الشياطين الحمر أمام مصر المقاصة، التي انتهت بفوز رفاقه بثنائية نظيفة، على استاد السلام، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

وقال معلول، خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورتس"، عقب المباراة: "مواجهة كنا نعرف أنها صعبة، لأن المقاصة منافس محترم، ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب الإمكانيات العالية، لم ندخل المباراة بالشكل اللازم، لكن مع مرور الوقت صححنا تمركزنا".

وأضاف: "روح الأهلي سر الانتصار، صحيح لدينا غيابات كثيرة، لكن الموجود يعوض غياب أي لاعب، والأهم مصلحة الفريق وحصدنا الثلاث نقاط لنكمل مشوارنا".

بسؤاله عن تغيير مركزه من الظهير الأيسر إلى الجناح الأيسر في لقاء الليلة، علق: "مع الغيابات، فضل المدرب أن أبدأ جناح، ومع مرور عشر دقائق من الشوط الثاني عدت إلى مركزي الأصلي، ونزل جيرالدو، فعدنا للعب بالخط الخلفي المعتاد عليه".

واستطرد عن رسالته لجمهور الأهلي في يوم ميلاده: "مرت ثلاث سنوات ونصف ممتازة بالأهلي، ولا زلت متعطشًا للتتويج بألقاب أخرى، أتمنى سنة 2020 سعيدة للأهلي ونحقق بها كافة البطولات، أطمح لحصد كل البطولات والأهم البطولة الأفريقية".

واختتم: "أي لاعب ينتمى للأهلي، يشعر أنه يريد أن يكمل به، وإن شاء الله علي معلول مكمل بالأهلي".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 27 ليواصل حفاظه على الصدارة، بينما تجمد رصيد الفريق الفيومي عند النقطة التاسعة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.