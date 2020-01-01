سيد عبد الحفيظ: تألق كهربا؟ نحن مختلفون ونهتم بلاعبينا بشكل أفضل

كهربا افتتح التهديف مع الأهلي بثنائية في مرمى طنطا

أشاد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، بما قدمه فريقه أمام طنطا رغم حالة الإرهاق، مؤكدًا على ثقته الدائمة في مردود اللاعبين.

المارد الأحمر هزم أبناء السيد البدوي بخماسية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

الخماسية سجلها حسين الشحات، مروان محسن، أحمد الشيخ ومحمود عبد المنعم "كهربا" (هدفين) في الدقائق 10 و75 و80 و89 و90. (طالع تقرير المباراة)

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "أهمية الفوز على طنطا تأتي في ظل إقامة المباراة في ظل عودتنا من زيمبابوي بساعات بعد رحلة طيران شاقة، بالإضافة إلى الغيابات، لكننا لدينا ثقة في اللاعبين، خاصة وأن لدينا العديد من الحلول ومفاتيح اللعب".

وأضاف: "نحن نحترم كافة منافسينا ونحترم مستوى لاعبيهم، الآن سنغلق ملف طنطا ونركز على مواجهة المقاولون المقبلة، هي ستكون بروفة لمواجهة النجم الساحلي، في ظل المردود الطيب لذئاب الجبل هذا الموسم تحت قيادة مدربه عماد النحاس".

بسؤال مدير الكرة عن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمود متولي، أوضح: "حالة اللاعب جيدة حتى تأكيداته هو، لكنه سيخضع غدًا الخميس لكشف طبي".

واختتم بالحديث عن افتتاح كهربا لأهدافه مع المارد الأحمر: "نحن نثق في كهربا، لذلك قمنا بضمه، هو لا يزال لديه الكثير ليقدمه، فنحن مختلفون عن غيرنا ونهتم بلاعبينا بشكل أفضل".

أما أبناء السيد البدوي فيعانون في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد عشر نقاط فقط، إذ فازوا في مباراة وحيدة، وتعادلوا في سبعة لقاءات وخسروا خمسة آخرين.