الشحات ينضم لقائمة الأهلي لمواجهة طنطا

19 لاعبًا في قائمة الشياطين الحمر

أعلن السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

المارد الأحمر يستضيف أبناء السيد البدوي في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الغد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

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وشهدت القائمة عودة حسين الشحات، بعدما تماثل للشفاء، وضم فايلر 19 لاعبًا آخر هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد.

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي «أفشة» – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبدالمنعم «كهربا».

الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن.

يذكر أن الشياطين الحمر يحتلون المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة من عشر مباريات، بينما يأتي طنطا في المركز الـ16 برصيد عشر نقاط.

الأحمر كان قد حقق الفوز في مباراته المحلية الأخيرة أمام نادي مصر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما أبناء السيد البدوي فخسروا في اللحظات الأخيرة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.