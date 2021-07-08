الأهلي ضد المقاولون العرب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في إطار المباراة المؤجلة الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري والمقامة على ستاد بتروسبورت

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الأهلي 0 × 0 المقاولون العرب

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45+2' تسديدة قوية من أكرم توفيق، بعد تمريرة من أفشة ولكن تسديدة أكرم تخرج بعيدًا عن مرمى المقاولون العرب.

43' هجمة مرتدة لصالح المقاولون عن طريق لويس إدوارد، وتوغل إلى منطقة جزاء الأهلي وسدد تسديدة قوية ولكنها خارج مرمى الشناوي.

37' مباراة هادئة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

30' سيطرة من الأهلي على أحداث المباراة ولكن دون خطورة.

26' محاولات من الأهلي، وتمريرة من الشحات إلى طاهر الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها حارس المقاولون بثبات.

20' ثلث ساعة مرت من الشوط الاول، ولم تصل المباراة إلى المستوى المطلوب.

17' محاولة للأهلي عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حسين الشحات وصلت سهلة لحارس ذئاب الجبل.

13' تسديدة من احمد الشيمي لاعب المقاولون العرب، ولكن الشناوي يتصدى لها بثبات.

10' عشر دقائق مرت من الشوط الأول، دون خطورة من الجانبين.

7' هدوء في أحداث المباراة، وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة، ولازال التعادل السلبي يسيطر.

والآن مع صافرة الحكم وبداية أحداث المباراة.

خسر المقاولون العرب في آخر مبارياته في الدوري المصري من طلائع الجيش، وتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

فاز النادي الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على سموحة بأربعة أهدافٍ دون رد، ليواصل مطاردة الزمالك المتصدر ويعود للمركز الثاني برصيد 45 نقطة من 21 مباراة، أما رصيد الفارس الأبيض فهو 61 نقطة من 27 مباراة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري، والمقامة على استاد السلام (وي الأهلي).