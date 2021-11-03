الأهلي ضد الباطن: مباشر لحظة بلحظة

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الأهلي 0 × 0 الباطن

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61' هدوء في أحداث المباراة بالدقائق الأخيرة مع استمرار التعادل السلبي.

55' مرور عشر دقائق من عمر الشوط الثاني والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

51' الباطن يرد بعرضية من الجانب الأيمن، قابلها ابريو برأسية خرجت إلى ركلة مرمى.

47' أوووووووووووه بداية قوية للشوط الثاني، وكرة عرضية من الجانب الأيسر للأهلي قابلها السومة برأسية ولكنها ترتطم في القائم وتمر بسلام.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

44' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع.

41' أووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، تسديدة قوية من الأسمري ولكن كامبانيا يتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

33' توققف المباراة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

30' مرور نصف ساعة من مجريات الشوط الاول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

24' مباراة هادئة حتى الآن مع انحصار اللعب في وسط الملعب.

18' تسديدة قوية من عمر السومة، ولكنها تمر بسلام على مرمى الباطن.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

5' كرة طولية للأهلي لعبد الرحمن غريب يفشل في التعامل معها إلى ركلة ركنية.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد اليامي

أليوسكي - عبد الباسط هندي - دانكلير - حمدي النقاز

محمد المجحد - فيليب برادرايتش

سلمان المؤشر - علي الأسمر - عبد الرحمن غريب

عمر السومة

الأهلي السعودي لا يسير بالشكل المطلوب في الدوري منذ منتصف الموسم الماضي، فحتى الآن يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 10 مباريات فاز في اثنتين منهما فقط وتعادل في 6.

الباطن يعاني هو الآخر هذا الموسم، فبعد مرور 10 جولات تراجع مركزه إلى الرابع عشر برصيد 9 نقاط، ولم يفز هو الآخر إلا بمباراتين لكنه تعادل في 3 وخسر 5.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والباطن في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.