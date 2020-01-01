رسالة من الخطيب إلى رئيس نادي صن داونز

الأهلي حل ضيفًا على بطل جنوب إفريقيا في مطلع الأسبوع الجاري

بعث محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، برسالة إلى موستافي؛ رئيس نادي صن داونز الجنوب إفريقي، بعد موقفه في التعامل مع بعثة المارد الأحمر في مدينة بريتوريا.

المارد الأحمر التقى بصن داونز في السابع من مارس الجاري، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحقق التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بهذا التعادل تأهل الأهلي إلى نصف النهائي، حيث كان فائزًا في الذهاب على استاد القاهرة الدولي بثنائية نظيفة.

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وفي رسالته، أعرب الخطيب عن شكره وتقديره لموستافي، على جهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب إفريقيا، مؤكدًا أنه من الشخصيات الإدارية والقيادية المتميزة في مجال كرة القدم على الصعيدين المحلي والإفريقي.

وأوضح بيبو أن تفاني رئيس نادي صن داونز الواضح في خدمة ناديه يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الأهلي ومجلس إدارته، مشيدًا بقوة المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي، والتي شهدت كل عناصر التنافس الشريف ‏بين لاعبي الفريقين، مؤكدًا ثقته في نادي صن داونز كأحد أبرز فرق القارة في المُضي إلى مراحل أبعد في البطولات ‏القادمة.

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رئيس القلعة الحمراء حرص كذلك في خطابه على تأكيد اعتزاز الأهلي بعلاقته الطيبة مع نادي صن داونز، مشددًا على أن التعاون والتآخي مع أصدقائنا في إفريقيا، وفي مقدمتهم نادي صن داونز، يمكننا من الوصول إلى أفضل الطرق لتطوير اللعبة وتحقيق أهداف كرة القدم النبيلة من منطلق العائلة الواحدة.

وأشار الخطيب في نهاية خطابه إلى استعداد الأهلي للتعاون مع صن داونز، بما يقدم أفضل صورة لمجتمع ‏كرة القدم، ويعزز العلاقات الإيجابية بين الناديين، معربًا عن خالص تقديره للعمل الجاد من جميع مسؤولي ماميلودي صن داونز، ومتمنيًا ‏لهم مستقبلًا متميزًا يعكس القيم الحقيقية لكرة القدم الإفريقية.‏

يذكر أن الشياطين الحمر يواجهون الوداد المغربي في نصف النهائي، حيث يقام لقاء الذهاب في الأول من مايو، والإياب في الثامن من الشهر نفسه.