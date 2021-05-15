الأهلي وصن داونز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وصن دوانز في إطار مباريات الذهاب من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الأهلي 2 × 0 صن داونز

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما طاهر وصلاح محسن

90 انطلاقة من قفشة وسقوط داخل منطقة جزاء صن داونز ولكن حكم المباراة لا يحتسب شيئًا

87 جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول صلاح محسن يسجل الهدف الثاني للأهلي، بعد تمريرة طولية من أجايي وخروج حاطئ من أونيانجو من مرماه ليسددها في الشباك الخالية بكل سهولة

82 تبديلين للأهلي بدخول محمود وحيد وبواليا وخروج كلا من أيمن أشرف ومحمد شريف

80 فرصة لمحمد شريف للانفراد بأونيانجو ولكن مدافع صن داونز يشتت الكرة لرمية تماس

75 أجايي يعود من الإصابة ويدخل بديلًا في تلك الدقائق

74 تدخل قوي من أيمن أشرف "الذي يملك بطاقة صفراء" على لاعب صن داونز، ولكن الحكم يُحذر مدافع الأهلي

70 تسديدة خطيررررة وقوووووووية من صن داونز ولكن الشناوي يُخرجها لضربة ركنية بأطراف أصابعه

69 ركلة حرة مباشرة لصن داونز من خارج منطقة الجزاء

60 بطاقة صفراء لأيمن أشرف بعد تدخل قوي على لاعب صن داونز

58 ضربة ركنية لصن داونز، وضربة رأسية خطيررررررة ولكن الشناوي يتألق ويُخرجها لركنية جديدة

57 ضغط قوي من صن داونز في بداية الشوط الثاني، ضربة ركنية ثالثة للضيوف! بعد أن نجح ياسر إبراهيم في تشتيت الكرة

54 ضربة حرة غير مباشرة لصن دوانز، يلعبها سيرينو ولكن الكرة طووويلة وتخرج ضربة مرمى للأهلي

الأهلي أجرى أولى تبديلاته مع بداية الشوط الثاني بدخول المدافع ياسر إبراهيم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله طاهر من تسديدة رائعة

46 أووووووووه فرصة خطيرة جدًا لصان داونز بعد توغل رائع من شالولايل، ولكن الشناوي يخرج من مرماه وينقذ الموقف

45 تمريرة طولية من محمد هاني ولكنها تصل سهلة في يد أونيانجو

35 تدخل قوي من أونيانجو على محمد شريف، ولكن حكم المباراة يقرر عدم احتساب اي شئ لمهاجم الأهلي! الإعادة أوضحت تدخل حارس صن داونز بقدمه في ظهر اللاعب!!!

31 تدخل قوي للغاية من رامي ربيعة "الذي يملك بطاقة صفراء" على سيرينو، لاعبو صن داونز يطالبوا بطرده ولكن الحكم يكتفي بالإنذار الشفهي

27 عرررضية من الجهة اليسرى للأهلي ولكن أونيانجو يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

23 جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول طاهر يسجل الهدف الأول للأهلي من تسديدة قوية ورائعة على يسار أونيانجو

21 ضربة ركنية لصن داونز ورأسية خطيرررررة تمر بجوار القائم الأيسر للشناوي

20 أووووووووووووووووه صن داونز كان قريبًا من الهدف الأول، ولكن القائم الأيمن يتعاطف مع الأهلي بعد رأسية موديبا

19 بطاقة صفراء لرامي ربيعة بعد تدخل قوي على لاعب صن داونز

15 مرور ربع ساعة على المباراة، بدون أي فرص حقيقية من الطرفين

9 تسديدة من قفشة ولكن الكرة بعيدة عن مرمى صن داونز

2 تركيز واضح من الأهلي على الجهة اليمنى لصن داونز

1 محمد شريف يتوغل من الجهة اليسرى ويسقط داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة لا يحتسب شيئًا

انطلاق المباراة

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - بدر بانون - رامي ربيعة - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة مريحة في القاهرة قبل أن مباراة العودة في جنوب أفريقيا، ولكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق لموسيماني أمام فريقه السابق، حيث يعتبر الثنائي كتاب مفتوح لكلاهما البعض، فما الذي ستفسر عنه هذه المواجهة؟

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي وصن داونز في إطار مباريات الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد السلام.