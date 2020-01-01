رسميًا | صن داونز يُنهي آمال الأهلي في ضم سيرينو

اللاعب خرج من حسابات الفريق المصري تمامًا

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي رسميًا تجديد عقد لاعبه الأوروجواياني جاستون سيرينو ليُنهي بذلك آمال الأهلي المصري بضمه.

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ونشر صن داونز بيانًا على موقعه الرسمي أكد خلاله تجديد عقد لاعبيه سيرينو وثابيلو مورينا حتى صيف 2025 ليُغلق بذلك كل الأبواب في وجه رحيل اللاعبين المطلوبين في أكثر من نادٍ أفريقي.

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وكان خالد علي المنسق الإعلامي للنادي الجنوب أفريقي قد أكد في تصريحات صحفية اهتمام الأهلي بالتعاقد مع سيرينو مع التشديد على تمسك صن داونز به كونه أحد أبرز عناصر الفريق وأعمدته الرئيسية، ولم ينف مسؤولو النادي المصري ذلك الأمر.

سيرينو أبدى سعادته بتجديد عقده مع صن داونز، إذ قال "سعيد جدًا لتجديد عقدي مع النادي، أنا وعائلتي نشعر بالسعادة والطمأنينة هنا وهو ما يمنحني الدافع لتقديم الأفضل على أرض الملعب. أثق في أن المستقبل يحمل المزيد من النجاحات، وآمل أنا وزملائي من اللاعبين أن نفوز بالمزيد من الألقاب مستقبلًا".