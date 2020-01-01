وكيله: حتى لو وافق صن داونز، انتقال سيرينو للأهلي صعب

الجناح المهاجم مطلوب في عدة أندية

أكد إيدسون جواو أن موكله جاستون سيرينو يمتلك عدة عروض من مصر وأوروبا للرحيل عن فريقه صن داونز، لكن مشددًا في نفس الوقت على أن رحيله عن النادي الجنوب أفريقي يبدو صعبًا خاصة إلى المنطقة العربية.

كانت عدة تقارير صحفية قد أكدت رغبة النادي الأهلي المصري في ضم الجناح المهاجم الأوروجوياني خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكن المسؤولين في صن داونز أكدوا مرارًا وتكرارًا رفضهم التخلي عنه وهذا ما أكده الوكيل.

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إذ قال "الأهلي استفسر عن سيرينو وهناك عدة عروض للاعب من مصر وأوروبا، لكن صن داونز يرفض حاليًا مناقشة فكرة التفريط به، إلا أن عرضًا مغريًا قد يجعلهم يُغيرون موقفهم".

أضاف حول موقف اللاعب في حال وافق صن داونز على بيعه "وجهة سيرينو في حال وافق صن داونز على بيعه سيُحددها بشكل كبير رأي عائلته، إذ هم معتادون على أسلوب حياة محدد وقد يكون صعبًا انسجامهم مع أسلوب الحياة في الدول العربية وبينها مصر".

"سيرينو نفسه قد يحتاج عامًا أو عامين للتأقلم مع الأجواء في الدوري المصري والانسجام مع فريق عربي خاصة لو كان كبيرًا، هذا الأمر يُصعب كذلك من انضمامه لنادٍ عربي".