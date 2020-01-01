إصابة جديدة قبل لقاء الأهلي - صن داونز يضم أونيانجو للقائمة

ثالث الإصابات في صفوف صن داونز قبل مواجهة المارد الأحمر

تعرض دينيس أونيانجو؛ حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، اليوم السبت إلى الإصابة خلال مواجهة تشيبا يونايتد.

صن داونز حقق الفوز أمام تشيبا يونايتد بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ22 من دوري جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، سقط أونيانجو مصابًا ولم يستطع استكمال اللقاء، ليخرج وينزل الحارس البديل كينيدي مويني بدلًا منه.

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ولم يعلن الفريق الجنوب إفريقي حتى الآن حجم إصابة حارسه الأساسي أو مدة غيابه في انتظار إجراء الأشعة والفحوصات الطبية.

وتعد إصابة أونيانجو هو الثالث بين صفوف اللاعبين الأساسيين لصن داونز منذ تم الإعلان عن مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الإصابة الأولى كانت للظهير الأيمن ثابيلو مورينا، والذي تعرض للإصابة بكسر وتمزق في أربطة كاحل قدمه اليمنى، ليتأكد غيابه عن مواجهتي الأهلي؛ الذهاب والإياب. (طالع التفاصيل)

كذلك أصيب لاعبه تيبوجو لانجيرمان بإصابة في الفخذ، خضع على إثرها لعملية جراحية، ليغيب هو الآخر عن المباراتين. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يلاقي بطل جنوب إفريقيا، بطل مصر في 29 من فبراير الجاري على استاد القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب في أحد أيام السادس أو السابع من مارس المقبل.