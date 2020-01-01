لقب وخسارة مذلة في تاريخ مواجهات الأهلي مع صن داونز

الفريقان يُواصلان كتابة تاريخهما معًا مساء اليوم في القاهرة

تنطلق في السادسة بتوقيت مصر من مساء اليوم السبت مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية.

تاريخ الفريقان معًا ليس طويلًا أو ممتلئًا بالأحداث والمباريات، لكنه رغم هذا صنع علامة فارقة في تاريخهما القاري، واليوم سيُواصلان كتابة هذا التاريخ وكلًا منهما يأمل في فصل جديد يُختم بنهاية سعيدة.

المزيد من الفرق

السوبر المصري | التشكيل المثالي لـ "كوكتيل" الأهلي والزمالك

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز بدأ عام 2001، وتحديدًا في الثامن من ديسمبر 2001 على ملعب بريتوريا في نهائي دوري أبطال أفريقيا لنفس العام، لعب الفريقان ذهاب المباراة النهائية وانتهى بالتعادل 1-1، وقد سجل سيد عبد الحفيظ هدف الأحمر الوحيد.

لقاء الإياب كان مختلفًا، إذ سيطر عليه الأهلي بالطول والعرض وأنهاه لصالحه بثلاثية نظيفة أحرزها النجم خالد بيبو، ليُتوج الأهلي بلقبه الثالث في دوري أبطال أفريقيا.

التقى الطرفان مجددًا في ثمن نهائي دوري الأبطال 2007، وأيضًا كان الذهاب في جنوب أفريقيا وانتهى بالتعادل المثير 2-2، وقد تقدم الأهلي بهدفي محمد بركات وأمادو فلافيو لكن أصحاب الملعب خطفوا التعادل بهدفي أوسكار وتورلايا في الدقائق الـ12 الأخيرة من المباراة.

وكما اعتاد، كان الأهلي صارمًا على ملعبه وتأهل لدور الـ8 بفضل انتصاره بهدفي شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

عاد الأهلي وصن داونز للعب وجهًا لوجه من جديد عام 2018، إذ أوقعتهما القرعة في ربع نهائي البطولة من جديد، وأيضًا كان اللقاء الأول في بريتوريا والثاني في القاهرة.

حتى موعد اللقاء الأول كان كل شيء يُشير لتفوق الأهلي تاريخيًا على بطل جنوب أفريقيا، إذ لم يخسر أمامه أبدًا سواء في ملعبه أم خارج ملعبه، ولم يستقبل منه أي هدف في القاهرة واعتاد التسجيل ضده في بريتوريا.

هذا ما كان، لكن ما حدث في السادس من إبريل 2018 كان صادمًا وقاسيًا على الفريق الأحمر وجماهيره، إذ تكبد الأهلي أكبر خسارة في تاريخه في القارة السمراء وسقط بخمسة أهداف دون مقابل أمام صن داونز.

لم يكن هناك معنى لمباراة الإياب رغم الشحن الجماهيري والإعلامي الكبير للاعبي الأهلي، وقد انتهى بانتصارهم بهدف دون رد لكنه كان انتصارًا منزوع الدسم لأنه لم يمنع تأهل صن داونز لنصف النهائي.

حقائق مواجهات الأهلي وصن داونز