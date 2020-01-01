تركي آل الشيخ يُحذر لاعبي الأهلي من مدرب صن داونز

رسالة من المستشار السعودي لنجوم الأهلي قبل المباراة المنتظرة

أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية تفاؤله في تخطي الأهلي مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتأهل لنصف نهائي البطولة.

الفريق المصري كان قد هزم ضيفه الجنوب أفريقي ذهابًا في القاهرة مساء السبت الماضي بهدفين دون رد، وسيلعب ضده إيابًا في بريتوريا عند الثالثة بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا من ظهر اليوم السبت.

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وقد وجه الرجل المستقيل من رئاسة الأهلي الشرفية رسالة للاعبي الفريق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، قال فيها "إن شاء الله مع التركيز بكره التأهل ... بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم ... أنا متفائل".

وكان الأهلي قد خرج من البطولة القارية الموسم الماضي أمام نفس الفريق بعد خسارته القاسية في بريتوريا بخمسة أهداف دون مقابل وانتصاره إيابًا في مصر بهدف يتيم.

تركي آل الشيخ كان قد أثار الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية حين أعلن استقالته من رئاسة الأهلي الشرفية، موضحًا أن حالته الصحية وجدول أعماله المزدحم ونيته شراء نادٍ جديد في أوروبا أو أمريكا الجنوبية من أسباب ذلك القرار، مضيفًا "انتخابات النادي قادمة وساعتها لكل حادث حديث".

جدير بالذكر أن الأهلي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات كان آخرها عام 2013.