الأهلي وصان داونز: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 1 × 0 صان داونز

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

65’ أووووووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الاهلي بعد توغل رائع من أليو بادجي لداخل المنطقة ليعرقله من الخلف متجيكا ماديشا

64’ تبديل ثاني فى صفوف النادي الأهلي دخول أليو بادجي وخروج مروان محسن

63’ تمريرة ثنائية بين علي معلول وجونيور أجاي من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

62’ عرضية أرضية من علي معلول لداخل المنطقة فى إتجاه مروان محسن لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

61’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي وضغط على دفاعات صان داونز

60’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الثاني والتقدم اصبح للنادي الأهلي بهدف دون رد

59’ عرضية من أحمد فتحي من الجهة اليمنى تلقاها مروان محسن برأسية مرت اعلى المرمى

58’ تبديل أول فى صفوف النادي الاهلي دخول وليد سليمان وخروج حسين الشحات

57’ تسديدة من أليو ديانج من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

الهدف جاء بعد انطلاقة من علي معلول من الجهة اليسري ثم مررها إلى اجاي الذي مررها له مرة أخرة ليسددها بنجاح فى المرمى

55’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول للنادي الأهلي

53’ تسديدة من عمرو السولية من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

52’ تمريرة خطيرة تصل إلى سيرينو على حدود المنطقة ليسددها تسديدة سيئة لكنها مرت بعيدة عن المرمى

51’ عرضية من أحمد فتحي من الجهة اليمنى تلقاها محمد مجدي أفشة وحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة

50’ تمريرة من مروان محسن لداخل يمين المنطقة إلى حسين الشحات لكن الحكم يشير بوجود تسلل

49’ هددوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

47’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النادي الاهلي

46’ بداية الشوط الثاني

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45, الحكم يحتسب دقيقة وقت بدل ضائع

44’ عرضية من حسين الشحات من داخل يمين المنطقة تلقاها مروان محسن بتسديدة بكعب القدم لكنها مرت بجوار القائم

43’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق هلومفو كيكانا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

41’ عرضية من حسين الشحات مرت على الجهة اليسري إلى علي معلول الذي حاول ارسلها فى إتجاه مروان لكن ابعدها الدفاع بنجاح

40’ هجمة خطيرة للنادي الأهلي بعد تمريرة تصل إلى حسين الشحات على الجهة اليمنى ليتوغل بها لداخل المنطقة ثم يمررها إلى محمد مجدي أفشة ليتدخل معه هلومفو كيكانا بقوة والحكم يشير باستمرار اللعب

39’ تمريرة طولية فى إتجاه فيلاكازي داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

38’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من أليو ديانج على ثيمبا زواني

37’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمى

36’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النادي الأهلي

35’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح صان داونز بعد تدخل قوي من جونيور أجاي على ماديشا

34’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري تلقاها حسين الشحات وحاول تسديد الكرة لكن ابعدها الدفاع من أمامه

33’ خطأ لصان داونز من الجهة اليسري تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الشناوي

32’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمى

30’ نصف ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ تسديدة من مسافة بعيدة عن طريق محمد مجدي أفشة تصل سهلة إلى الحارس أونيانجو

28’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي النادي الأهلي في منتصف الميدان

27’ تنفيذ الركنية بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس أونيانجو من قلب منطقة الخطورة

26’ تسديدة من محمد مجدي أفشة من على حدود المنطقة اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية

25’ خطأ لصالح صان داونز فى منتصف الميدان ضد علي معلول

24’ تمريرة طولية من عمرو السولية فى إتجاه حسين الشحات لكنها غير متقنة مرت إلى رمية تماس

23’ ضغط متقدم من لاعبي النادي الأهلي على دفاعات صان داونز لكن بدون خطورة على المرمى

21’ تسديدة قوية من لياندرو جاستون سيرينو من على حدود المنطقة مرت اعلى مرمى الشناوي

20’ بطاقة صفراء من نصيب محمود متولي بعد تدخل قوي على لياندرو جاستون سيرينو

19’ تمريرة طولية فى إتجاه مروان محسن الذي هيأ الكرة امام أجاي ليمررها إلى مروان داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

18’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري تلقاها مروان محسن برأسية مرت بجوار القائم

17’ تنفيذ الخطأ بعرضية من محمد مجدي أفشة لداخل المنطقة تلقاها مروان محسن برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن

16’ خطأ من يمين المنطقة للنادي الاهلي بعد تدخل قوي على حسين الشحات

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها محمد الشناوي بثبات من أمام الجميع

12’ خطأ لفريق صان داونز بعد تدخل قوي من احمد فتحي على جاستون سيرينو

11’ تمريرة أماميه خطيرة فى إتجاه سيبو سيسيو فيلاكازي لكن ابعدها ياسر محمد ببراعة

10’ تسديدة من مروان محسن من على حدود المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمى دينيس أونيانجو

9’ عرضية من أحمد فتحي من الجهة اليمنى لكن أمسكها الحارس أونيانجو بثبات

8’ بداية حذرة من كلا الفريقين لمحاولة فرض السيطرة على منتصف الميدان

7’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الأهلي فى منتصف الميدان

6’ توقف اللقاء لسقوط الحارس دينيس اونيانجو بعد إصطدامه مع مروان محسن

5’ تنفيذ الخطأ بعرضية من علي معلول لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس أونيانجو قبل مروان محسن

4’ خطأ للنادي الأهلي من الجهة اليسري بعد تدخل قوي من متجيكا ماديشا على جونيور اجاي

3’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها حسين الشحات لكن الحكم يشير بوجود لمسة يد على الشحات

2’ هجمة خطيرة لفريق صان داونز وعرضية من الجهة اليمنى تلقاها سيبوسييو فيلاكازي بتسديدة لكنها بين أحضان الحارس محمد الشناوي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ليل لاكاي / كينيدي مويني / تياني مابوندا / بانجالي سوماهورو / تيبوجو لينجرمان / سيفيسيهلي مخيزي / باكاماني ماشامبي

صان داونز: يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من دينيس أونيانجو / متجيكا ماديشا / واين أريندسي / ريكاردو ناسكيمينتو / موسى ليبوسا / أوبيري بونجاني نجوما / هالومفو كيكانا / أنديلي جالي / ثيمبا زواني / سيسيسو فيلاكازي / لياندرو جاستون سيرينو رودريجيز

البدلاء / أليو بادجي / وليد سليمان / أيمن أشرف / رامي ربيعة / أحمد الشيخ / علي لطفي / محمد هاني

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلأ من محمد الشناوي / أحمد فتحي / ياسر إبراهيم / محمود متولي / علي معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / محمد مجدي أفشة / جونيور أجاي / مروان محسن

تشكيل الفريقين:

هذا إلى جانب الهزيمة التي تلقتها كتيبة رينيه فايلر في كأس السوبر المصري على يد الزمالك بركلات الترجيح، مما يُزيد من حجم الضغوطات الموضوعة على كاهل الأهلي قبل مواجهة كتيبة موسيماني.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا كبيرًا بالنسبة للمارد الأحمر بعد الهزيمة المذلة والأكبر في تاريخ النادي في الموسم الماضي بنفس الدور على يد النادي الجنوب إفريقي بخمسة أهداف نظيفة في الذهاب ببريتوريا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يستقبل استاد القاهرة لقاءً ناريًا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يلتقي الأهلي مع ضيفه ماميلودي صان داونز ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./