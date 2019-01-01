شوبير: رمضان صبحي "أهلاوي" الموسم القادم

يبدو أن خالد مرتجي نجح في مهمته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي نجح في مساعيه الإبقاء على رمضان صبحي الموسم القادم.

وكتب حارس مرمى الأهلي السابق على حسابه الرسمي على تويتر "رمضان صبحي أهلاوي الموسم القادم".

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وانضم صاحب الـ23 عامًا للأهلي معارًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي في يناير الماضي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، وحاول النادي المصري تجديد الإعارة أو شراء اللاعب نهائيًا لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مالي مع النادي الإنجليزي.

الأهلي أوفد عضو مجلس إدارته "خالد مرتجي" إلى إنجلترا الأسبوع الماضي لمواصلة التفاوض مع هدرسفيلد وحسم الصفقة تمامًا، ويبدو أنه نجح في هذا حسب تصريح شوبير.

وفيما لم يُفصح نائب اتحاد كرة القدم المصري عن صيغة الصفقة إلا أن التقارير الصحفية المتابعة رجحت بقاء اللاعب مع الأهلي بالإعارة لموسم إضافي، لكن دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

يُذكر أن التقارير الصحفية الأخيرة كانت قد زعمت سعي الزمالك لضم رمضان صبحي وتفاوضه مع النادي الناشط في البريميرليج، ذلك ردًا على الأخبار حول سعي الأهلي لضم محمود كهربا من الزمالك باستغلال مشاكل في عقده.