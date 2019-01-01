متفوقاً على روما – الأهلي الفريق العربي الوحيد ضمن أفضل 30 فريقًا في العالم من فرانس فوتبول

الأهلي الممثل العربي والأفريقي الوحيد في قائمة فرانس فوتبول

فيسبوك تويتر بلال محمد

تواجد الأهلي المصري، ضمن قائمة أفضل 30 فريقاً في العالم متفوقاً على أندية كبيرة مثل روما الإيطالي، وفقاً للقائمة التي نشرتها صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

ويعتبر الأهلي الفريق العربي والأفريقي الوحيد في القائمة التي تصدرها ريال مدريد الإسباني وخلفه مواطنه برشلونة.

ميدو: أتمنى يكون في استجابة من جماهير الأهلي والزمالك لنداء محمد صلاح بتهدئة الأجواء، ولكن لابد من المسؤولين أن يفعلوا ذلك أولاً، ويجب أن يكون هناك تدخل سياسي للجلوس مع جميع الأطراف أصحاب الأزمة 🗣️ pic.twitter.com/hPpHnHNTDr — جول مصر (@goaleg) February 12, 2019

واحتل الأهلي المركز الـ 22 في القائمة برصيد 23 نقطة، بعد التساوي مع سيلتك الاسكتلندي، متفوقاً على أندية مثل روما الإيطالي وموناكو الفرنسي وسانتوس البرازيلي.

وجاءت اختيارات الصحيفة الفرنسية، بناء على عدة عوامل منها قائمة البطولات لكل فريق، والقيمة التسويقية لكل فريق والدخل بالإضافة للتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وتصدر ريال مدريد القائمة برصيد 184 نقطة، وفي المركز الثاني برشلونة برصيد 177 نقطة، ومانشستر يونايتد ثالثا برصيد 151 نقطة، وبايرن ميونخ رابعاً بـ 135 نقطة، وفي المركز الخامس جاء ليفربول برصيد 120 نقطة.