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متفوقاً على روما – الأهلي الفريق العربي الوحيد ضمن أفضل 30 فريقًا في العالم من فرانس فوتبول

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الأهلي الممثل العربي والأفريقي الوحيد في قائمة فرانس فوتبول
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تواجد الأهلي المصري، ضمن قائمة أفضل 30 فريقاً في العالم متفوقاً على أندية كبيرة مثل روما الإيطالي، وفقاً للقائمة التي نشرتها صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

ويعتبر الأهلي الفريق العربي والأفريقي الوحيد في القائمة التي تصدرها ريال مدريد الإسباني وخلفه مواطنه برشلونة.

واحتل الأهلي المركز الـ 22 في القائمة برصيد 23 نقطة، بعد التساوي مع سيلتك الاسكتلندي، متفوقاً على أندية مثل روما الإيطالي وموناكو الفرنسي وسانتوس البرازيلي.

وجاءت اختيارات الصحيفة الفرنسية، بناء على عدة عوامل منها قائمة البطولات لكل فريق، والقيمة التسويقية لكل فريق والدخل بالإضافة للتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي.

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اختيارات المحررين

وتصدر ريال مدريد القائمة برصيد 184 نقطة، وفي المركز الثاني برشلونة برصيد 177 نقطة، ومانشستر يونايتد ثالثا برصيد 151 نقطة، وبايرن ميونخ رابعاً بـ 135 نقطة، وفي المركز الخامس جاء ليفربول برصيد 120 نقطة.

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