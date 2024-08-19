بعد إيفان توني .. الأهلي يحارب يوفنتوس وفريق مورينيو على نجم إنجليزي آخر!

ميركاتو الأهلي يشتعل في الأيام الأخيرة..

خلال الساعات القليلة الماضية.. أصبح النادي الأهلي السعودي، قريبًا من التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني، من الفريق المحلي برينتفورد.

لكن.. يبدو أن توني ليس الاسم الإنجليزي الوحيد، الذي يعمل النادي الأهلي على ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، مساء اليوم الإثنين، عاد الأهلي إلى خيار النجم الإنجليزي رحيم سترلينج، جناح النادي اللندني تشيلسي؛ لضمه إلى صفوفه، بشكل رسمي.

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الصحيفة كشفت عن أن سترلينج من ناحيته، سيتحدث مع إدارة تشيلسي، خلال الساعات القادمة؛ لحسم مستقبله بشكل نهائي، خاصة مع اقتراب النادي من التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس.

وأوضحت الصحيفة أنه بجانب الأهلي؛ يريد نادي فنربخشة التركي، الذي يقوده المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، التعاقد مع الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 29 سنة.

أيضًا وحسب نفس الصحيفة.. عرض العملاق الإيطالي يوفنتوس، خلال الأيام الماضية، مبلغًا ماليًا إلى جانب لاعبه فيدريكو كييزا على تشيلسي، مقابل التعاقد مع رحيم سترلينج.

جدير بالذكر أن الإيطالي إينزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، "استبعد" سترلينج من قائمة الفريق، في أولى مبارياته بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2024-2025، والتي خسرها بنتيجة (0-2) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.