مسؤول الأهلي في البرازيل .. خطوات تفصل الإعلان الرسمي عن صفقة ألكسندر

الصفقة الأولى باتت على الأبواب

أصبحت خطوات قليلة تفصل النادي الأهلي السعودي عن الإعلان عن أول صفقاته هذا الصيف، إذ يتواجد مسؤوله في البرازيل لإنهاء التفاصيل الأخيرة الخاصة بصفقة ألكسندر لاعب وسط فلومينينسي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الويلزي لي كونجيرتون المدير الرياضي للنادي الأهلي طار إلى البرازيل ظهر اليوم الأحد للاتفاق مع صاحب الـ20 عامًا على التفاصيل النهائية لعقده الشخصي، خاصة راتبه السنوي ومدة العقد.

وأفدت الصحيفة أن تلك الخطوة جاءت بعد حصول الأهلي على موافقة فلومينينسي على عرضه لضم اللاعب المرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2026.

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وبعد التوصل لاتفاق مع اللاعب لن يبقى للفريق الجداوي سوى الحصول على موافقة لجنة الاستدامة المالية على الصفقة للإعلان عنها رسميًا، حيث من المرجح أن يُجري ألكسندر الفحوصات الطبية المعتادة ويُوقع العقود في البرازيل.

يُشار إلى أن ألكسندر سيكون أحد لاعبين مواليد 2003 وما فوق سُمح لأندية دوري روشن بضمهما هذا الموسم ليُضافا لقائمة الأجانب الـ8 المسجلين في قائمة الفريق الأول.