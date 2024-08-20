رسميًا | الأهلي يُعلن صفقته الأولى في صيف 2024

النادي نشر الكلمات الأولى للاعب

أعلن الأهلي السعودي رسميًا عن أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي على منصة إكس.

الفريق الجداوي أعلن توقيع البرازيلي ألكسندر لاعب وسط فلومينينسي على عقد يمتد لـ3 سنوات، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

ونشر النادي مقطع فيديو استعرض به الكلمات الأولى لصاحب الـ20 عامًا، حيث قال "في بعض القرارات لابد من التفكير جيدًا، وفي بعضها لا يمكن أن تتردد. نحن في البرازيل نتنفس كرة القدم، أصوات الجماهير هي وقودنا داخل الملعب، وقد شاهدت جمهور الأهلي في المدرجات وهي تشبه جمهور البرازيل، ولذا قررت أن أكون هنا. دعونا نصنع المعجزات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ألكسندر هو أول لاعب أجنبي من مواليد 2003 فما فوق ينضم لأحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي، فيما مازالت أندية الهلال والنصر والاتحاد تبحث عن لاعبين أجنبيين ضمن تلك الفئة العمرية تماشيًا مع لوائح الاتحاد السعودي الجديدة.

يُشار إلى أن الأهلي أعار جناحه آلان سان ماكسيمين إلى فنربخشه التركي، والفريق مرتبط بقوة بالمهاجم الإنجليزي إيفان توني.