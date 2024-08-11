مهمة ليست سهلة .. إزاحة الستار عن 4 منافسين للأهلي في دوري أبطال النخبة الآسيوية

في انتظار القرعة في 16 من أغسطس الجاري للكشف عن الأربعة منافسين الآخرين..

يعود الأهلي السعودي للظهور على الساحة الآسيوية من جديد في موسم 2024-2025، بعدما اختتم الموسم الماضي 2023-2024 من دوري روشن السعودي محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب.

آخر ظهور للراقي في البطولة القارية كان عام 2021، وقتما ودع من دور المجموعات محتلًا المركز الثالث برصيد تسع نقاط فقط.

أما عن ظهوره في النسخة المقبلة من البطولة المستحدثة "دوري أبطال النخبة الآسيوية"، فمن المقرر أن يلاقي ثمانية فرق بثماني مواجهات، على ألا تتكرر مواجهة أي فريق، بواقع أربع مباريات على أرض الأهلي ومثلها خارج أرضه.

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ووفقًا للصحفي الرياضي وليد سعيد، وبحسب قواعد القرعة المقرر إجرائها في 16 من أغسطس الجاري، تقرر أن يواجه الراقي؛ الريان القطري، الاستقلال الإيراني، الوصل الإماراتي، وأحد فريقي الغرافة القطري أو شباب الأهلي الإماراتي.

يذكر أن الراقي يشارك في البطولة القارية رفقة الهلال، النصر من السعودية، إذ أن قواعد التأهل تتضمن بطل دوري روشن ووصيفه وصاحب المركز الثالث، أما صاحب المركز الرابع فيشارك في دوري أبطال آسيا 2.