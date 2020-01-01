أخبار الأهلي اليوم | جراحة لأجايي، ومفاجآت كهربا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 14 ديسمبر 2020.

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موسيماني يمنح اللاعبين 24 ساعة راحة من التدريبات

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم غدٍ الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي يوم الأربعاء القادم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في ثاني جولات الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وقد تحدث المدرب مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين حول ترتيبات المرحلة القادمة التي تشهد انطلاق مشوار الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

سامي قمصان: أجايي سيخضع لعملية جراحية في مصر

قال سامي قمصان مدرب الأهلي أن جونيور أجايي يُعاني من إصابة في الوتر الوحشي هو وتر في مفصل الكاحل يتواجد بجانب وتر أكيلس.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" عبر فضائية النهار المصرية "أجايي تعرض لإصابة في الوتر الوحشي وسيخضع لعملية جراحية، سيجري تلك الجراحة في مصر وليس خارجها".

ولم يُفصح قمصان عن مدة غياب اللاعب لكن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كان قد توقع غيابه لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

موسيماني يعقد جلسة مع اللاعبين ويُحفز محمد شريف

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل المران الصباحي اليوم الإثنين، تحدث معهم خلالها عن مباراة الأمس وبعض الأخطاء التي وقعوا بها وكيفية تفاديها.

من جانب آخر، حرص المدرب الجنوب أفريقي على الحديث مع محمد شريف وتحفيزه قبل انطلاق المران، حيث أشاد بأدائه خلال مباراة الأمس أمام المقاصة وأوضح له بعض الجوانب الفنية.

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