ريجيكامب يُوجه رسالة صارمة للاعبي الأهلي

تصريحات المدرب قبل مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

وجه لورينت ريجيكامب المدير الفني للأهلي السعودي رسالة صارمة للاعبي الفريق طالبهم خلالها بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجماهير، كما حسم موقف الجناح الروماني ألكساندرو ميتريتسا من مواجهة الشرطة العراقي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

الجناح المتميز كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الدحيل القطري في دوري الأبطال، وقد غاب بسببها عن المباراة الأولى أمام الشرطة في الجولة الماضية.

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المدرب ريجيكامب سُئل من مراسلنا "حمزة الغامدي" عن موقف اللاعب الروماني، فأجاب "ميتريتسا ليس جاهزًا لخوض مباراة الغد، عبد الرحمن غريب لاعب جيد وجاهز لتعويضه".

أضاف حول اللقاء "لدينا غدًا تحدٍ جديد، وهي فرصة للحصول على النقاط الثلاثة من أجل مواصلة العمل بنفس الوتيرة، المباراة لن تكون سهلة خاصة أننا نعرف بعضنا البعض أفضل الآن بعدما لعبنا سويًا في الجولة السابقة، لدينا الإمكانيات اللازمة لتحقيق الفوز لكننا بحاجة لعمل شاق".

تابع "نمتلك عناصر ممتازة في الفريق، ورغم أن ضيق الوقت لا يسمح لي بفرض أسلوبي كمدرب إلا أننا نعمل على الفرص المتاحة لدينا، نسعى جاهدين للتأهل لدور الـ16".

المدرب الروماني أكد خلال تصريحاته أنه يمتلك 30 لاعبًا في قائمة الفريق ويسعى لتجهيز أكبر عدد منهم للمباريات، مضيفًا "نُحاول إدارة ضغط المباريات بحرفية تامة، لدينا بعض الإصابات ونتمنى أن نستعيد المصابين سريعًا، من المهم أن يمتلك اللاعبون القدرة على الاسترجاع البدني جيدًا بعد كل مباراة".

وأتم تصريحاته موجهًا رسالة صارمة للاعبين، بقوله "أعلم أن اللاعبين يُعانون من ضغط الجماهير، وذلك ليس بالأمر السهل، لكنهم مطالبون بالاتزام بالمسؤولية تجاه جماهيرهم".

يُذكر أن الأهلي نجح في الفوز على الشرطة في الجولة السابقة من دوري الأبطال بثلاثة أهداف دون رد.