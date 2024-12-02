"غضبكم مستحق ولكنكم تعلمون أين مصدر الخلل".. رسالة صريحة من حسين عبد الغني للأهلاوية بعد الهجوم على الرئيس

رسالة واضحة وصريحة من نجم الأهلي السابق للجمهور

وجه حسين عبد الغني رسالة واضحة وصريحة إلى جمهور النادي الأهلي بعد الهجوم على الرئيس خالد العيسى عقب مواجهة الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.

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كان الجمهور الأهلاوي قد هاجم الرئيس خلال انتظاره فتح أبواب الملعب للمغادرة عقب الفوز على الوحدة يوم الجمعة الماضي بهدف نظيف، وهو ما حصد موجة من الاستياء من عديد الإعلاميين رغم اعترافهم بحق الأهلاوية في الغضب والاستياء.

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حسين عبد الغني انضم لتلك المجموعة لكنه كان أكثر صراحة في حديثه عن الأمر، إذ برر غضب وانزعاج الجمهور ووصفه بالمنطقي والمقبول، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لم يُوجه للجانب السليم، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أي مصدر الخلل الحقيقي وأنه ليس أبدًا الرئيس خالد العيسى.

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وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" "من حق الجماهير أن تكون مستاءة وغاضبة، لكن التعبير بهذا الشكل ليس من أخلاق الجمهور الأهلاوي أبدًا، وأريد أن أسأل سؤالًا صريحًا .. سواء خالد العيسى موجود أو غيره، هل القرار بيد رئيس النادي؟ وهل تغييره سيُغير الوضع داخل النادي؟ بالتأكيد لا. الجميع يعلم أي يكمن مصدر الخلل".

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أتم "الجمهور الأهلاوي يتمتع بالرقي دومًا وما حدث مجرد رد فعل، من حق الجمهور المطالبة بالدعم، وباعتقادي يجب أن يُوجه الغضب الجماهيري لدعم الفريق أولًا ومن ثم الضغط على الإدارة التنفيذية لأنها صاحبة القرار، الأهلي مقبل على منافسة صعبة جدًا في دوري أبطال آسيا ويجب دعم الفريق والأمر يحتاج لضغط قوي لتغيير لاعبين على الأقل في القائمة".