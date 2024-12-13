"استخدام ملابس فريق كرة القدم القديمة في هذا الأمر!" .. كواليس صادمة تكشف عن تدهور كبير داخل الأهلي

سقطة إدارية كبيرة داخل النادي الأهلي..

يبدو أن النادي الأهلي يُعاني من "تدهور كبير" على كافة المستويات؛ بالتزامن مع الهجوم الجماهيري العنيف على خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة الشركة "غير الربحية"، والرئيس التنفيذي رون جورلي.

جماهير الأهلي هاجمت العيسى وجورلي، بسبب عدم تدعيم فريق كرة القدم في "المقام الأول"، ما أدى إلى تذبذب كبير في النتائج؛ لكن.. يبدو أن هُناك أمور أكبر من ذلك بكثير؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي وليد سعيد.

سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مساء اليوم الجمعة، عن أن فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي لا يملك "ملابس خاصة به"؛ وسط إهمال كبير من مسؤولي الراقي، لهذه اللعبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار سعيد إلى أن لاعبي فريق الطائرة، اضطروا إلى ارتداء قمصان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي "الطقم الثالث"؛ من أجل حل هذه الأزمة الكبيرة، التي يعانون منها.

لكن.. المفاجأة التي فجّرها الإعلامي الرياضي المقرب من البيت الأهلاوي؛ هي أن هذه القمصان التي ارتداها نجوم الطائرة؛ تعود إلى فريق كرة القدم في موسم 2021-2022؛ أي قبل 3 سنوات من الآن تقريبًا.

وعن ذلك يقول وليد سعيد: "الأهلي يمر بمرحلة تُعد الأقل اهتمامًا بالألعاب المختلفة.. على المسؤولين إعادة النظر؛ فهذا النادي يُعد (إرثًا رياضيًا عريقًا)، وصاحب الصدارة في عدد البطولات على مستوى المملكة".

جدير بالذكر أن فريق كرة القدم شهد كارثة تاريخية أيضًا، عندما لعب في مسابقة "دوري يلو" موسم 2022-2023، بعد هبوطه لأول مرة في تاريخه؛ قبل أن يعود مجددًا في الموسم التالي مباشرة.