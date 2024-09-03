"الاستقالات ستتوالى!" .. رحيل مسؤول كبير في الأهلي وموقف خالد العيسى

تطورات صادمة في النادي الأهلي..

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، مُقبل على أزمة إدارية كبرى، خلال الساعات القليلة القادمة؛ وذلك بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي، مساء أمس الإثنين.

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الأهلي ورغم النقص الكبير في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لم يحسم سوى صفقتين فقط في الميركاتو؛ وهما متوسط الميدان البرازيلي أليكساندر والمهاجم الإنجليزي إيفان توني.

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واحتجاجًا على سوء الميركاتو.. أعلنت صحيفة "عكاظ" مساء اليوم الثلاثاء، استعداد عدد من أعضاء المؤسسة "غير الربحية" في النادي الأهلي، لتقديم استقالتهم.

الصحيفة كشفت عن أن خالد العيسى، يرفض - حتى الآن - السير على خطى هؤلاء الأعضاء؛ حيث يتمسك بالبقاء في منصبه، كـ"رئيس" لمجلس إدارة المؤسسة غير الربحية.

وتأكيدًا لما ذكرته "عكاظ".. أشارت صحيفة "الرياضية" منذ قليل، إلى تقديم خالد الهندي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، "استقالته" من منصبه.

وشددت الصحيفة على أن "استقالة" الهندي؛ تأتي احتجاجًا على وضع ناديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتي لم تلبي تطلعات الجماهير.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر لقب كأس السوبر السعودي، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، مع تحقيق انتصار مقابل هزيمة، في أول جولتين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.