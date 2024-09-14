الضربات تتوالى بعد رد المؤسسة الرياضية .. اتهام غير مباشر يضع رئيس الأهلي السعودي في موقف حرج

قلعة الراقي تغلي على فوهة بركان

يعيش النادي الأهلي السعودي على صفيح ساخن خلال الأيام الماضية، في ظل التخبط الإداري داخل فريق كرة القدم وغضب الجماهير من الظهور المخيب في بداية الموسم.

الأهلي استهل الموسم بالخسارة من الهلال في السوبر السعودي، قبل أن يفتتح دوري روشن بالفوز على العروبة (2-0)، لكنه عاد للنتائج السلبية سريًا بخسارة من الفتح (0-1) وتعادل مع النصر (1-1).

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن لم تكن النتائج وحدها هي ما أغضب جماهير الأهلي، بل بسبب الجدل الذي يحاصر مجلس الإدارة برئاسة خالد العيسى، حيث خرج الأخير ليتحدث عن أزمات مالية يعاني منها النادي، مؤكدًا أنه تسلم المهمة وخزينة النادي بها (7 آلاف ريال) فقط.

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وفي واحدة من المرات النادرة، أصدرت المؤسسة الرياضية السعودية ردًا على تصريحات العيسى، مؤكدة أن خزينة النادي احتوت على أموال أكثر من الرقم المذكور وكذلك أحرجت رئيس الأهلي بتوضيح حول الأمور المالية وأزمة ملعب مباراة بيرسبوليس.

وفي سياق متصل، نشر عبدالعزيز العنقري، عضو اللجنة التنفيذية السابق بالنادي الأهلي، تغريدة مثيرة للجدل على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، ذكر فيها حديثًا شريفًا عن الكذب.

وتداولت الحسابات الجماهيرية للنادي الأهلي هذه التغريدة بشكل موسع، واتفق أغلب المعلقين على أن العنقري يقصد بها إدانة خالد العيسى، خصوصًا بعد الرد الصادر عن المؤسسة الرياضية.