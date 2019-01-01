الشحات يتحدث عن مشكلة اللاعبين ورحيله عن الأهلي ووعد للجمهور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد حسين الشحات؛ لاعب الأهلي المصري، أن معسكر إسبانيا جاء في توقيت مناسب للاعبين، وإن كان له عتاب على اتحاد الكرة، لاستمرار مسابقة الدوري حتى الآن، مشددًا على عزم اللاعبين على حصد اللقب في النهاية.

الشياطين الحمر يخوضون حاليًا معسكر إعداد في إسبانيا، مستغلين فترة توقف الدوري لاستضافة مصر بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تستمر حتى 19 من يوليو الجاري.

وقال الشحات، في تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "معسكر إسبانيا مهم للغاية للاعبين قبل الجهاز الفني، لأننا نحتاج للاجتماع مع بعضنا قبل فترة مهمة مقبلين عليها، بجانب حاجتنا للإعداد بدنيًا وفنيًا ونفسيًا".

وأضاف: "مشكلة أن نبدأ فترة إعداد ولا يزال أمامنا دوري لم يكتمل، هذه مشكلة نفسية للاعبين بأكملهم، ليس للأهلي فقط بل للزمالك كذلك والمقاولون العرب وجميع الفرق التي لم تستكمل مبارياتها، كان من المفترض أن نحصل على إجازة، لذلك قد نشعر ببعض الملل.

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"نتمنى الموسم الجديد يسير بمواعيد منتظمة، وأن يستطيع اتحاد الكرة أن يحدد معاد بدايته ونهايته ويتم الالتزام به مثل باقي الدوريات حتى نحصل على إجازاتنا، نحن الدوري الوحيد الذي يحصل لاعبوه على يومين إجازة في المقابل كل الدوريات تحصل على شهر راحة".

لاعب الشياطين الحمر تابع: "قبل إيقاف الدوري كان هناك حالة تركيز كبيرة وأعيننا على اللقب، خاصةً بعد ما حدث لنا وخروجنا من دوري الأبطال بشكل غير متوقع لا يليق بالأهلي، لذلك نريد أن نسعد الجماهير بالدوري".

بسؤاله عن علاقة اللاعبين بالمدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي: "هو يجتمع مع كل لاعب على حدى، ويتمكن من استخراج إمكانيات كل لاعب، بجانب الحديث معه عن إيجابياته وسلبياته لتصحيح الأخطاء، وهذا شيء جيد لنا كلاعبين.

"عندما تحدث معي قالي لي أنني أسير الفترة الحالية بشكل جيد واستمر حتى تعود لمستواك".

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بشأن ما تردد عن رحيله عن الفريق، علق: "لا أهتم بالرد على الشائعات، لأن كل تركيزي منصب على بذل أقصى جهد للحصول على ثقة الجهاز الفني ومساعدة زملائي في تحقيق البطولات، خاصة وأنني ألعب لنادي القرن، الذي قاتلت من أجل اللعب لصفوفه، ولا أتخيل أن أرحل عنه لأي سبب من الأسباب".

عن وداع المنتخب المصري لكأس أمم أفريقيا: "كنا نتمنى أن يحقق البطولة، لكن هذه كرة القدم؛ مكسب وخسارة، شعرت بالحزن، خاصة أنها على أرضنا ووسط جماهيرنا، نتمنى القادم أفضل، وأن يستوعب اللاعبون أن هذه كرة القدم وأن يعودوا بإرادة كبيرة لمستواهم".

واختتم عن طموحاته الفترة المقبلة: "أتمنى أن نحقق لقب الدوري، ونبدأ الموسم الجديد بأهداف جديد بحصد كل البطولات حتى نسعد جمهور الأهلي ونعيد الفريق لمكانته الطبيعية، نتمنى أن نسعد الجمهور حقًا، وأعدهم بأنني سأعود لمستواي الذي ينتظرونه مني، أنا وكافة اللاعبين".

يذكر أن المارد الأحمر يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ولا يزال له مباراتين متبقيتين، ويتفوق بفارق ست نقاط عن الزمالك، والذي يتبقى له ثلاثة لقاءات.