الأهلي يؤكد جاهزية حسام عاشور لمواجهة جيما الإثيوبي

الأهلي يسعى لتفادي المفاجآت أمام جيما الإثيوبي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف النادي الأهلي عن موقف حسام عاشور لاعب وسط الفريق، من اللحاق بمواجهة جيما الإثيوبي، المقرر لها الأسبوع المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الأحمر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "برج العرب".

وكان حسام عاشور قد تعرض لإصابة في الكاحل خرج على إثرها من مباراة الذهاب أمام الفريق الإثيوبي أول الأسبوع الجاري. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأكد طبيب الأهلي أن عاشور في الوقت الحالي جاهزًا لقيادة الأهلي في المباراة المقبلة، بعد حصوله على راحة من مواجهة النجوم.

وحقق الأهلي فوزًا على نظيره النجوم بهدفين دون رد، أمس الإثنين، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، أحرز الأهداف كلًا من مروان محسن ومؤمن زكريا.

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ويغادر الأهلي إلى إثيوبيا بعد غد الخميس، استعدادًا لمواجهة جيما، قبل اللقاء بـ48 ساعة، والذي سيقام يوم الأحد المقبل.