رسميًا | الاتحاد السكندري يُعلن ضم حسام عاشور

اللاعب أنهى علاقته بالأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميًا مع حسام عاشور قائد الأهلي المصري السابق الذي رحل عنه بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي.

بطل الدوري المصري كان قد أعلن في مارس الماضي عدم تجديد عقد عاشور صاحب الـ34 عامًا، بناءً على قرار المدرب السابق رينيه فايلر، ومنحه عدة مزايا استثنائية منها إقامة مباراة اعتزال كبيرة له ومنحه منصبًا فنيًا أو إداريًا في النادي.

علاقة اللاعب الذي قرر الاعتزال توترت كثيرًا مع النادي بعد نشره فيديو يدعم به المستشار السعودي تركي آل الشيخ ويُهاجم مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب، وقد دفع ثمن ذلك بإعلان الأهلي نهاية علاقته معه فورًا والتراجع عن المزايا التي كان قد منحها له.

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عاشور رد بالتراجع عن قرار اعتزاله وترحيبه باللعب لأي نادٍ داخل أو خارج مصر، وقد بدأ مفاوضاته مع الاتحاد مؤخرًا عقب تعاقد النادي مع حسام حسن ليتولى مسؤولية تدريبه الموسم القادم.

الاتحاد أوضح عبر موقعه الرسمي أن عاشور وقع على عقد يمتد لموسمين قادمين بحضور المدرب حسام حسن وإبراهيم حسن مدير الكرة و ووليد بدر المدير الإدارى للفريق.