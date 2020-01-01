حسام حسن: الأهلي رفض عودتي بعد الموسم الأول مع الزمالك

أسطورة الكرة المصرية يتحدث عن الأسرار والكواليس

أجرى حسام حسن حوارًا مع قناة أون تايم سبورت كشف خلاله عن رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عودته لصفوف الفريق بعد الموسم الأول له مع الزمالك.

وكان الأهلي قد رفض تجديد عقد التوأم "حسام وإبراهيم حسن" عام 2000 لينتقلا إلى الزمالك ويلعبا معه 4 مواسم ومن ثم لعبا للمصري والترسانة والاتحاد قبل أن يُعلنا اعتزالهما اللعب عام 2007.

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وكرر حسام حسن ما قاله سابقًا حول أن رغبته الأكيدة كانت البقاء في الأهلي واللعب له دون مقابل للاعتزال بقميصه، لكن إدارة النادي لم تُقدره وتحترم تاريخه بالشكل المطلوب ولم تُوجه له كلمة شكر واحدة على مسيرته الحافلة مع الفريق وعودته له من أوروبا رغم نجاحه وأخيه في سويسرا.

الجديد في حديث حسام حسن كان كشفه عن حديث دار مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي السابق حول إمكانية العودة للفريق، بقوله "تحدث معنا محمد عبد الوهاب بعد أول موسم لنا مع الزمالك لاستطلاع رأينا في العودة للأهلي".

واصل "رحبنا بالأمر ووافقنا على الفور، وقد طلب بعض الوقت للحديث مع المسؤولين، عاد لنا بعدها ونقل لنا رفض الإدارة عودتنا للفريق".

وأوضح حسام حقيقة تصريحه حول صالح سليم الذي أغضب جمهور الأحمر، بقوله "تم تضخيم هذا التصريح كثيرًا بواسطة الإعلام، نحن نحب صالح سليم كثيرًا وكنا من أقرب اللاعبين له والجميع يعلم هذا، هو شخصية ورمز لن يتكرر أبدًا".

"قلت أن تاريخنا وأرقامنا أفضل من أرقام صالح سليم وهذا حقيقي وأتحدث عن الأرقام وعدد البطولات، لم نقصد الإساءة له أو المقارنة الشخصية معه، بل إيضاح أننا قدمنا ما هو أفضل كإشارة على قوة تاريخنا مع الفريق، لقد أعطينا المثل برمز كبير وليس لاعب نكرة".

وأتم حديثه بالقول "لا أحد على وجه الأرض يُحب صالح سليم أكثر مني أنا وإبراهيم".

يُذكر أن التوأم لعب مع الأهلي ما يقرب من 22 عامًا قبل أن يُقرر النادي عدم تجديد عقديهما.