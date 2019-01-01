الأهلي: لا عروض لـ"جيرالدو" والعين يرغب في استعارة لاعبنا

أمير توفيق يكشف حقيقة العرض البرازيلي لضم جيرالدو

نفى أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، كل ما تردد حول تلقي ناديه عروضًا، لشراء الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعض التقارير أشارت إلى أن الأهلي تلقى عرضًا من فريق برازيلي، للحصول على خدمات جيرالدو، خلال الشتاء المقبل.

توفيق قال خلال تصريحات لموقع يلا كورة: "الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، لم يحسم موقف أي لاعب حاليًا، لأنه منشغل مع الفريق في مباريات مهمة".

مدير التعاقدات بالأهلي تابع: "لم نتلق أي عروض لرحيل جيرالدو، ولا نعرف التقارير التي تحدثت عن هذا الأمر".

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وتحدث أمير توفيق عن رغبة العين الإماراتي في ضم شادي رضوان، ناشيء ناديه، خلال الفترة المقبلة.

أمير توفيق قال: "العين يرغب في استعارة رضوان، والأهلي موافق على العرض، وقمنا بإرسال شروطنا وننتظر رد الفريق الإماراتي".

يذكر أن الأهلي يرغب في إعارة شادي رضوان إلى العين الإماراتي، مقابل الحصول على مبلغ 200 ألف دولار.