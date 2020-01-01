أجايي: الترجي فسخ عقدي بعد 24 ساعة، وهكذا ثأرت منه

المهاجم النيجيري يتحدث عن أسرار مسيرته الكروية

كشف جونيور أجايين مهاجم النادي الأهلي المصري عن سابق توقيعه لنادي الترجي التونسي ، لكن موضحًا أنه تم فسخ العقد بعد 24 ساعة فقط وتدريب واحد مع الفريق.

المهاجم النيجيري أجرى حوارًا مع برنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية، وقد أكد خلاله أنه فضل اللعب للأهلي على الاحتراف في أحد أندية بلجيكا، مشيرًا لحديثه مع عل معلول عند وصول عرض الفريق الأحمر والذي رد عليه قائلًا "مجانين فقط من يرفضون اللعب للأهلي".

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وعن قصة توقيعه للترجي، قال أجايي "سجلت هدفين لمنتخب نيجيريا الأولمبي خلال مباراة مع تونس، وبعدها تحدث معي مسؤولو الترجي ووقعت عقدًا رسميًا معهم بالفعل، حضرت إلى تونس وتدربت لمرة واحدة مع الفريق وكنت سيئًا جدًا خلاله".

أضاف "فوجئت بمندوب من النادي التونسي في اليوم التالي عندي في الفندق ليُبلغني بفسخ العقد معي، عدت بعدها إلى نيجيريا لكن وصل عرض الصفاقسي واضطررت للعودة إلى تونس سريعًا ووقعت للفريق بالفعل".

"ثأرت لنفسي مما فعله الترجي وأظهرت لهم قدراتي جيدًا، سجلت في مرماهم في أول مباراة رسمية لي مع الصفاقسي وكنت سعيدًا جدًا بذلك، أحرزت في مرماهم الكثير من الأهداف لكن أبرزها كان هدف أجل تتويجهم بلقب الدوري التونسي".

صاحب الـ24 عامًا أبدى سعادته الكبيرة بالتواجد في الأهلي وبحب الجماهير له، موضحًا أنه لم يتردد أبدًا في قبول عرضه ومشيدًا بالمدرب المصري حسام البدري الذي منحه فرصة اللعب أساسيًا في الفريق.

وشدد أجايي أنه جاهز للعب في أي مركز يطلبه المدرب ما دام سيشارك أساسيًا، مؤكدًا عدم انزعاجه من التحول لخانة الجناح بعد التعاقد مع وليد أزارو.