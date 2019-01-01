شكوك حول لحاق العويس بمواجهة الاتفاق

النادي أرسل المال بالفعل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات الغموض يُحيط بموقف محمد العويس حارس مرمى الأهلي من المشاركة في مباراة الاتفاق خلال الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وواصل العويس غيابه عن تدريبات الأهلي لظروف خاصة، بعدما حصل على إذن من الجهازين الفني والإداري عقب مباراة العدالة الأولى في دوري المحترفين السعودي.

قرار صارم من الاتحاد السعودي بشأن مدربي الأندية

من جانبهم، واصل اللاعبون تدريباتهم استعدادًا لمواجهة فارس الدهناء يوم السبت القادم، وقد ركز المدرب برانكو إيفانكوفيتش على النواحي الفنية وطريقة اللعب التي ينوي اتباعها خلال المباراة.

وأدى لاعبو الأهلي مجموعة من التدريبات البدنية تحت إشراف المعد البدني، وبعدها بدأ المدرب الكرواتي العمل مع اللاعبين فنيًا على التمرير من لمسة واحدة والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

واختتم المران بمباراة تدريبية على كامل الملعب أوقفت عدة مرات بواسطة برانكو للوقوف على الأخطاء وطرق علاجها والتأكد من عدم ظهورها خلال مباراة الجولة الثانية من الدوري السعودي.

مهما حدث سيتم إيقافك⚠️⚠️ #آسيا_مع_جول #الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/aQMTQ42cNg

— موقع قول السعودي (@GoalSA) August 27, 2019