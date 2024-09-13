نجم الأهلي يثير الجدل قبل كلاسيكو النصر بـ"تصرف غير مفهوم"!

ماذا يحدث في النادي الأهلي؟..

قام أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بتصرف غريب للغاية؛ قبل كلاسيكو المملكة الكبير أمام عملاق الرياض النصر، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي يحل ضيفًا على النصر، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ونشر النجم الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأهلاوي، "ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، عصر اليوم الجمعة؛ وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة النصر.

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فيجا كتب: "الوقت سيضع الجميع في مكانهم.. قريبًا"؛ ولكنه قام بإزالة هذا المنشور فورًا من حسابه بـ"إنستجرام"، دون أن يذكر أو يوضح السبب.

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الغريب في الأمر أن النجم الإسباني البالغ من العمر 22 سنة، كرر هذا الأمر مجددًا؛ حيث نشر "ستوري" جديد عبر حسابه، قبل أن يقوم بإزالته هو الآخر.

المنشور الجديد الذي قام جابري فيجا بإزالته؛ جاء فيه: "ابق قويًا.. وأثبت أنهم على خطأ"؛ لتبدأ الآراء تتضارب بشأن تصرف اللاعب المثير للجدل.

Instagram

البعض علق على تصرفات فيجا، بجملة "الأهلي يغلي"؛ في إشارة إلى غضب اللاعب الشاب من استبعاده المرتقب من التشكيل الأساسي للأهلي، في الفترة القادمة.

ومن ناحيتهم.. توقع قطاع آخر من الجماهير، أن تكون رسائل جابري فيجا؛ عبارة عن "تشجيع" لنفسه، قبل المباريات الحاسمة محليًا وقاريًا، في الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن فيجا انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صيف عام 2023، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلهم، خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.