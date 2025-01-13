تعلم من أخطاء الماضي .. الأهلي يقترب من تجديد عقد نجمه لحمايته من الإغراءات

الأهلي فقد سابقًا عدة لاعبين بعدم تجديد عقودهم

اقترب النادي الأهلي من تجديد عقد أحد نجومه المهمين، وذلك في خطوة تؤكد تعلمه من أخطاء الماضي، حيث سبق وفقد أكثر من لاعب مجانًا لانتظاره طويلًا حتى يتحرك لتجديد عقودهم ومن ثم يفشل في ذلك وأبرزهم محمد العويس وعبد الرحمن غريب.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الأهلي بات قريبًا من تجديد عقد مدافعه ريان حامد، مشيرة إلى أن رغبة اللاعب بالبقاء في النادي حسمت كل شيء، وذلك رغم العروض المغرية التي تلقاها من بعض أندية دوري روشن السعودي.

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وأوضحت الرياضية أن حامد من المتوقع أن يُوقع على عقده الجديد مع الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أنه اللاعب الأول من مجموعة تريد إدارة النادي تجديد عقودهم أبرزهم محمد بكر وياسين الزبيدي وفيصل دارسي.

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الرياضية أفادت أن المفاوضات مع بقية اللاعبين المستهدفين لتجديد عقودهم مازالت جارية، حيث لم يتم التوصل معهم لاتفاق بعد.

يُشار إلى أن حامد، صاحب الـ21 عامًا، لعب 4 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بجانب 3 في دوري أبطال آسيا النخبة.