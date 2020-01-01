بيراميدز يُوضح رسميًا حقيقة مفاوضاته مع فايلر ونجوم الأهلي

الصحف تحدثت عن مفاوضات مع المدرب السويسري وعدد من نجوم الفريق الأحمر

رد نادي بيراميدز رسميًا على الأخبار المتداولة بشأن مفاوضاته مع رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وبعض نجوم الفريق مثل أليو ديانج وحمدي فتحي.

بيراميدز نجح في التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي الذي كان معارًا للأهلي على الانضمام له الموسم القادم مقابل 100 مليون جنيه تقريبًا سيحصل عليهم خلال ثلاث سنوات هي مدة العقد، وقد فضل اللاعب هذا العرض على عرض ناديه لاستمراره معه.

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ذلك الأمر فتح الباب للمزيد من الأخبار حول محاولة بيراميدز خطف المزيد من لاعبي الأهلي وكذلك مدربه السويسري، لكن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي نفى ذلك تمامًا مؤكدًا أنهم يسلكون الطرق الشرعية حال رغبوا في التعاقد مع أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه.

مضيفًا في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي "كل ما يُقال حول دخولنا في مفاوضات مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم غير صحيح أبدًا، كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة ومجرد إشاعات".

أضاف "النادي واضح في تعاملاته مع جميع الأندية ونرفض الزج باسمه في أخبار غير صحيحة وهدفها استدعاء روح المؤامرة على أندية كبيرة بغرض الوقيعة مع الأندية المصرية التي تحظى جميعًا بتقدير كبير من بيراميدز".

وطالب عيد وسائل الإعلام بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي ومراعاة المهنية، مشيرًا إلى أن النادي لن يلتفت مجددًا لتلك الأخبار المغلوطة ولن ينجرف للرد عليها مرة أخرى ولن يخرج عن مساره.

وأكد أخيرًا أن تركيز المسؤولين في بيراميدز سيبقى على العمل والجد من أجل النجاح وليس الرد على تلك الإشاعات التي تفتقد لأدنى أنواع المصداقية والنزاهة، موضحًا أن تلك الإشاعات هدفها إما تلميع بعض الوكلاء للاعبين ومحاولتهم زيادة أسعارهم في سوق الانتقالات، أو تشويه صورة النادي ومحاولة ضرب استقراره.