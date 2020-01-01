النحاس يُوضح حقيقة توقيع بكار للزمالك وطلب مروان محسن "فئة أولى" في الأهلي

حديث مهم عن سوق الانتقالات الخاص بالفريقين الأحمر والأبيض

أوضح وكيل اللاعبين تامر النحاس حقيقة ما يُشاع حول توقيع موكله رجب بكار عقدًا مع نادي الزمالك للانتقال إليه من بيراميدز خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، كما نفى تمامًا أن يكون موكله "مروان محسن" قد طلب مساواته ماليًا بنجوم الفئة الأولى في الأهلي لتجديد عقده.

وكانت مصادر صحفية كثيرة قد زعمت حصول الزمالك على توقيع الظهير الأيسر بعد إعلان رئيسه مرتضى منصور حسم خمس صفقات لدعم صفوف الفريق الموسم القادم، لكن النحاس نفى هذا الأمر مع إقراره بوجود اهتمام من جانب الأبيض.

اقرأ أيضًا | أخبار الأهلي اليوم | عودة حمدي فتحي وانقلاب في مستقبل أزارو

المزيد من الفرق

إذ قال لقناة صدى البلد "هناك اهتمام بالفعل من جانب الأهلي والزمالك بالتوقيع مع رجب بكار، وهذا الأمر منذ عامين، لكن اللاعب لم يُوقع على أي عقود مؤخرًا، هو يلعب في نادٍ كبير اسمه بيراميدز وأكرر أنه لم يوقع أي عقود".

"تلك الأخبار نصفها صحيح ونصفها خاطئ، الصحيح أن هناك اهتمامًا بالفعل ببكار، والخاطئ وجود مفاوضات رسمية أو توقيع عقود".

وعن مفاوضات تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، قال النحاس "لا توجد أي مشكلة في تجديد عقد مروان مع الأهلي، وليس صحيحًا ما قيل أنه طلب مساواته ماليًا بلاعبي الفئة الأولى في الفريق، النادي يقدر لاعبيه جيدًا من الناحية المالية، والأرقام التي يحصل عليها اللاعبون هناك مرضية للغاية لهم".

الوكيل سُئل عن مستقبل المهاجم المصري حال لم يُجدد عقده مع الأحمر، فأجاب "مروان أمام اختيارين، إما تجديد عقده مع الأهلي أو اللعب خارج مصر. اللعب لأي نادٍ مصري بعد الأهلي مستحيل تمامًا، والنية تتجه لتجديد العقد سواء من جانبه أو جانب النادي".