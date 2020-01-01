الأهلي يتلقى رد فيفا ويشكو عبد الله السعيد مجددًا

القضية عادت لأروقة اتحاد كرة القدم المصري

أعلن النادي الأهلي تقدمه بشكوى جديدة ضد لاعبه السابق ونجم بيراميدز الحالي "عبد الله السعيد" لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، ذلك بعد تلقيه رد الاتحاد الدولي "فيفا" على الشكوى التي قدمها له في وقت سابق.

الأهلي كان قد تقدم بشكوى ضد السعيد في الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبًا إياه بتسديد مبلغ مليوني دولار أمريكي هي قيمة الشرط الجزائي في عقد انتقاله من الفريق للأهلي السعودي صيف 2019، والذي يُطبق حال انضمام اللاعب لأي فريق مصري خلال فترة التعاقد.

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صانع الألعاب كان قد فسخ عقده مع النادي السعودي وانضم إلى بيراميدز في يناير 2019، وقد امتنع الفريق السعودي واللاعب عن تسديد قيمة الشرط الجزائي للأهلي بحجة أن الانتقال تم بعد فسخ العقد.

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النادي المصري أوضح خلال بيان رسمي اليوم السبت أن فيفا رد على شكواه بالتأكيد على أنها شأن محلي، وأنه قام باستطلاع رأي الأهلي السعودي في القضية وجاءه الرد بأن اللاعب فسخ عقده ومن ثم انضم إلى بيراميدز.

وفيما يلي بيان الأهلي كاملًا:

تقدمت إدارة النادي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبد الله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسئول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جده السعودي من الأزمة والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري،، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي خاصًة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسئول عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جده السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبق الاشارة إليه.