بيراميدز: أحمد فتحي لن يتخطى عبد الله السعيد ماليًا، وتلك حقيقة الـ50 مليونًا

مسؤول التعاقدات في النادي المصري يُوضح عدة حقائق

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز المصري رفض الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه وصفه باللاعب الأفضل في مصر.

وأسدل الستار مساء أمس على القضية التي أثارت الشارع والإعلام الكروي المصري خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن بيراميدز انضمام فتحي لصفوفه بدءًا من الموسم القادم، ذلك بعدما كانت قد أثيرت أنباء في الأيام الأخيرة عن تراجع النادي عن إتمام الصفقة بتدخل من المستشار السعودي تركي آل الشيخ.

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بسيوني تحدث لقناة صدى البلد المصرية عن الصفقة الجديدة قائلًا "أحمد فتحي قائد منتخب مصر انضم إلى كوكبة من النجوم في بيراميدز ليس لمجرد التباهي بل بهدف تكوين فريق منافس وقوي، إنضمامه يُمثل إضافة هائلة لنا ونهنئ أنفسنا على تلك الصفقة المهمة داخل وخارج الملعب".

"اهتمامنا بالتعاقد مع أحمد فتحي ليس سرًا، حاولنا ضمه في الصيف الماضي لكن الأهلي رفض الأمر تمامًا بناءً على رأي مدربه رينيه فايلر، المفاوضات الجديدة بدأت بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية إثر دخوله الفترة الحرة في عقده، واللاعب لم يُساوم أبدًا ومن الظلم اختزال نجاحنا في ضمه في الجوانب المالية فقط".

واصل "العامل المالي مهم بالطبع لكنه ليس الوحيد المؤثر في ضم بيراميدز للنجوم وخاصة فتحي، بل منظومة النادي الاحترافية ومديره الفني صاحب السيرة الذاتية الممتازة وطموح النادي للمنافسة محليًا وقاريًا".

وعن راتب "الجوكر" قال بسيوني "رغبة فتحي المهمة هي اللعب في كأس العالم 2022، هو يبحث عن اللعب أساسيًا وتلك كانت نقطة مفصلية في المفاوضات معه وليس الجوانب المالية، وسترون جميعًا يوم أن يظهر عقد اللاعب في الإعلام أن ما سيتقاضاه عادي جدًا".

أضاف "استراتيجية بيراميدز في الإنفاق اختلفت تمامًا عما كان سابقًا، إذ كنا مضطرين لذلك لبناء فريق قوي في أسرع وقت ممكن. عبد الله السعيد جدد عقده معنا لمدة 3 سنوات وهو الأعلى أجرًا في الفريق ولن يتخطاه أي لاعب آخر، سواء أحمد فتحي أم غيره".

وقال بسيوني في تصريحات أخرى لقناة أون تايم سبورت 2 "قيمة عقد فتحي طبيعية تمامًا وستفاجأون بها، العقد بعيد تمامًا عن الأرقام الهلامية المتداولة في الإعلام".

"فتحي بالتأكيد لن يتقاضى 50 مليون جنيهًا مصريًا خلال السنوات الثلاثة مدة العقد، بل الأرقام الطبيعية التي يحصل عليها اللاعبون في الأهلي والزمالك، وعلينا ألا نتجاهل حقيقة أن ضم اللاعب لن يكلف بيراميدز أي شيء نظرًا لأنه مجاني".

وأتم مدير التعاقدات مؤكدًا أن الأرقام المتداولة في الإعلام مضحكة ولا أساس لها من الصحة ولا تقترب أبدًا من الأرقام الحقيقية لعقد أحمد فتحي.