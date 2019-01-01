فايلر يدرس بلاتينيوم بالفيديو ويطلب تقرير المصابين

أخبار جيدة بشأن ياسر إبراهيم

حصل لاعبو الأهلي والجهاز الفني على راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على الاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم أمس بأربعة أهداف دون رد، وسيبدأ الفريق من الغد الاستعداد لمواجهة بلاتينيوم من زيمبابوي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن المدير الفني رينيه فايلر وجهازه الفني سيستغلون الراحة من التدريبات اليوم لمشاهدة بعض المباريات لفريق بلاتينيوم ودراسته وتحليله جيدًا والوقوف على نقاط القوة والضعف به قبل مواجهته مساء السبت القادم على استاد السلام بالقاهرة.

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وسيُحدد الجهاز الفني بقيادة المدرب السويسري بعد مشاهدة تلك المباريات طريقة اللعب المناسبة لخوض اللقاء والتي سيتم العمل والتدرب عليها في الأيام القادم واعتبارًا من غدٍ الأربعاء.

من جانب آخر، طلب فايلر من طبيب النادي "خالد محمود" تقريرًا مفصلًا حول حالة اللاعبين المصابين والغائبين عن مواجهة الاتحاد الأخيرة، ذلك ضمن إطار متابعته وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعبين الذين غابوا عن التدريبات الفترة الأخيرة للإصابة.

وأصبح من المتوقع أن يُشارك ياسر إبراهيم في المران الجماعي صباح الأربعاء بعد نهاية برنامجه التأهيلي وجاهزيته طبيًا للمشاركة في التدريبات.