الأهلي وبلاتينوم: مباشر لحظة بلحظة

بلاتينوم 1 × 0 الأهلي

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

21’ تنفيذ الخطأ بعرضية لكنها غير متقنة من ستانلي نجالا لكنها مرت اعلى المرمي

20’ بطاقة صفراء من نصيب رمي ربيعة وخطأ لفريق بلاتينوم من الجهة اليسري

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى تلقاها رينسوم بفاري بتسديدة قوية اصطدمت فى ستانلي نجالا وعس اتجاه الكرة وتسكن الشباك

18’ جووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق بلاتينوم عن طريق ستانلي نجالا

17’ ضغط متقدم من لاعبي النادي الاهلي على مدافعي بلاتينوم

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق شيكويندي الذي استخلص الكرة من أمام علي معلول ثم مررها إلى داخل المنطقة تلقاها ستانلي نجالا بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

13’ محاولات من لاعبي بلاتينوم للتقدم إلى الأمام ومحاولة التوغل من على حدود المنطقة

11’ انطلاقة على الجبهة اليسرى عن طريق جوييف ماويتي نسيالا أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت فى الدفاع ووصلت سهلة إلى محمد الشناوي

10’ خطأ لصالح النادي الأهلي في منتصف اليدان من جهة اليمين ضد جوييف ماويتي نسيالا

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي النادي الأهلي ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

7’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق كيلفن مادزونجوي لكنها مرت بجوار القائم الايمن لمرمي الشناوي

5’ تمريرة ثنائية بين على معلول أجاي ومحاولة التوغل من الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع وابعدها بنجاح

4’ تمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

3’ انطلاقة من أحمد فتحي من الجهة اليمنى ثم أرسل عرضية فى إتجاه إجايي الذي سددها برأسية مرت اعلى المرمي

1’ الحكم يطق صافرة بداية المباراة

تعديل فى تشكيل النادي الأهلي بدخول محمد مجدي أفشة وخروج وليد سليمان بسب الإصابة

تعديل مفاجئ في التشكيلة الأساسية بسبب شكوي وليد سليمان بألم اثناء الإحماء.

أفشة 🔁 وليد سليمان



🔴 #يلا_يا_أهلي

⚫️ #افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/fQJGw3HX1p — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 11, 2020

البدلاء / رحماني كوتسانزيرا / ألبيرت إيوند / فرانسيس تيزاي / جيفت امبويتي / رودويل تشينينجتيري / هاجيازو الشداي ديزاير ماجايا

بلاتينوم: يبدأ المدرب هندريك بيتر دي يونج بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من بيتروس ماري / رفايل مودوفيوا / لورانس ملانجا / وليام ستيما / تاوانا شيكوري / بيرفيكت تاتيندا شيكويندي / رينسوم بفاري / كيلفن مادزونجوي / لاست جيسي جوييف ماويتي نسيالا / ستانلي نجالا

البدلاء / ياسر إبراهيم / محمود متولي / علي لطفي / محمد هاني / محمد مجدي أفشة / وليد أزارو / محمود كهربا

الأهلي: يبدأ السويسري رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / علي معلول / رامي ربيعة / أيمن أشرف / أحمد فتحي / أليو ديانج / عمرو السولية / جيرالدو دا كوستا / وليد سليمان / جونيور أجاي / مروان محسن

تشكيل الفريقين:

في المقابل، يتذيل بلاتينوم ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط، ولكن يمكن اعتبار مواجهة الأهلي هي الأمل الأخير لممثل زيمبابوي في البطولة، لذا سيسعى بكل قوته لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة من أجل الحفاظ على أماله في التأهل إلى الدور التالي، ولكن الخسارة ستؤكد مغادرته للبطولة رسميًا ومبكرًا.

يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، حيث تمكن من تعويض الخسارة التي ألمت به في اللقاء الأول أمام النجم الساحلي وتمكن من الفوز على كلا من الهلال وبلاتينوم، ولكن المجموعة معقدة للغاية مع امتلاك البطل السوداني صاحب الترتيب الثالث لنفس العدد من النقاط وهو 6 أيضًا.