الأهلي وبلاتنيوم: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاهلي ضد بلاتنيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

الأهلي 1 × 0 بلاتنيوم

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

25’ عرضية من أحمد الشيخ من الجهة اليمني تلقاها وليد أزارو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم

24’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي ومحاولات مستمرة من أجل إدراك الهدف الثاني

23’ تمريرة طولية فى إتجاه علي معلول الذي مررها إلى حسين الشحات داخل يسار المنطقة لكنها مرت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي

22’ خطأ للنادي الأهلي من على حدود المنطقة نفذها وليد سليمان بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة

21’ تبديل ثاني فى صفوف النادي الاهلي دخول حسين الشحات وخروج جونيور أجايي للإصابة

20’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي على مجريات اللقاء وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان

19’ عرضية من أحمد فتحي من الجهة اليمني مرت من أمام وليد أزارو ليستخلصها دفاع بلاتنيوم بنجاح

18’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

17’ توقف اللمباراة لإصابة جونيور اجاي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

16’ تبديل أول فى صفوف النادي الأهلي دخول سعد سمير وخروج رامي ربيعة

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم للنادي الأهلي بهدف دون رد

14’ انطلاقة من علي معلول من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية فى إتجاه وليد ازارو لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

13’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

12’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

11’ توقف اللقاء لسقوط سعد سمير ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

10’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق جوييف ماويتي الذي حاول المرور لكن استخلصها أحمد فتحي بنجاح

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق علي معلول يرتقي لها وليد سليمان ويسددها برأسية رائعة على يسار الحارس والاس ماجالين

7’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق وليد سليمان

5’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح بلاتنيوم ضد وليد سليمان

4’ بداية قوية من لاعبي النادي الأهلي وضغط متقدم على دفاعات بلاتنيوم لمحاولة إدراك هدف التقدم

تمريرة خطيرة تصل إلى احمد الشيخ داخل يمين المنطقة فى مواجهة المرمي ليسددها على يمن الحارس الذي ابعدها ببراعة

3’ اوووووووووووووه،،،، ماذا اهدرت ياشيخ؟

2’ انطلاقة من الجهة اليسري عن طريق علي معلول الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / بيتروس ماري / بيرفيكت تاتيندا شيكويندي / رينسوم بفاري / رحماني كوتسانزيرا / تشارلز سيباندا / جيفت امبويتي / خيلي دوبي

بلاتنيوم: يبدأ المدرب ليزوي سويسوي بطريقة (5/4/1) وتضم كلًا من والاس ماجالين / رفايل مودوفيوا / جيفت بيلو / وليام ستيما / تاوانا شيكوري / ديفون تشافا / كيلفن مادزونجوي / نيفر تيجري / رودويل تشينينجتيري / جوييف ماويتي نسيالا / ألبيرت إيوند

البدلاء / علي لطفي / رامي ربيعة / محمد هاني / محمود متولي / محمد مجدي أفشة / حسام عاشور / حسين الشحات

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / أحمد فتحي / سعد سمير / أيمن أشرف / على معلول / أليو ديانج / عمرو السولية / وليد سليمان / جونيور أجاي / أحمد الشيخ / وليد أزارو

تشكيل الفريقين:

على الجانب الأخر فريق بلاتينيوم فشل في حصد أى نقطة حتى الآن، فقد خسر في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني ثم خسر مجدداً أمام النجم الساحلي على ملعبه بثلاثية نظيفة، وقد يبدو الخصم صيد سهل ولكن لايمكن الاستهانة أبداً بمباراة في دوري أبطال إفريقيا، ومما يعطي أيضاً للمباراة أهمية خاصة حصول الأهلي على موافقة أمنية بحضور 10ألاف مشجع، حيث سيعطي وجود الجماهير في المدرجات حماس أكبر للفريق وروح أفضل للمباراة ككل.

لدى الأحمر رصيد ثلاث نقاط استطاع الحصول عليها على حساب الهلال السوداني في الجولة الثانية بعد أن تلقى خسارة في الجولة الأولى من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف على الملعب الأولمبي برادس، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة والحصول على الثلاث نقاط فبالطبع مباريات أفريقيا لها أهمية خاصة وعلى الرغم من المستوى الرائع الذي يظهر به الأهلي في الوقت الحالي، حيث لم يخسروا إلا مباراة واحدة منذ تولى المدير الفني السويسري رينيه فايلر إدارة الفريق، إلا أن اللقاء سيكون صعب.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد بلاتنيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.