مسؤول بالأهلي: برانكو لم يهرب وإجازته لتوقف الدوري

المدرب الكرواتي طلب السفر إلى الصين لحضور حفل تكريم للمدربين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توقع الكثيرون مغادرة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للأهلي السعودي، للراقي بعدما غادر المملكة متجهًا إلى الصين، حيث أشارت التقارير إلى رغبته في عدم استكمال المهمة في ظل احتمالية إقالته في أي وقت من قبل الإدارة.

الكرواتي كان قد أكد خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتفاق أول أمس السبت، أنه سيطير إلى الصين، من أجل حضور حفل تكريم بعض المدربين هناك بصفته مدرب أسبق لفريق شاندونج لونينج تيشان الصيني من عام 2009 وحتى 2011.

التكهنات بهروب المدرب زاد منها تأكيدات أحمد الصائغ؛ رئيس الراقي، أنه لا يعلم شيئًا عن سفر برانكو إلى الصين، وإن كان في الوقت نفسه أكد استمراره في مهمته.

ونفى مصدر مسؤول بمجلس الراقي، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أن يكون برانكو قد هرب، مؤكدًا أنه حصل على إذن من إدارة الكرة.

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وقال المصدر في تصريحات للصحيفة: "قبل لقاء الاتفاق أخبر برانكو إدارة الكرة رغبته في السفر إلى الصين، من أجل حضور حفل تكريم للمدربين هناك، وطلب الحصول على إجازة وهو ما تم الموافقة عليه".

وأضاف: "موافقة إدارة الكرة على سفر المدرب جاء نظرًا لتوقف الدوري لمعسكر المنتخب الوطني، بجانب أنه من الأساس منح اللاعبين إجازة ثلاثة أيام".

المصدر اختتم: "ليس لدينا أي نية في الإدارة في فسخ عقد برانكو، نحن لا نزال في بداية الموسم، بجانب أننا نناقش برانكو عقب كل لقاء فني حول الأداء، بهدف تفادي الأخطاء سريعًا".

الدوري السعودي يتوقف خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتباط المنتخب بالاستعداد لمواجهة اليمن، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم قطر 2022.

يذكر أن الراقي استهل موسمه الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل العدالة 1-1، ثم حقق بعدها فوزًا بشق الأنفس أمام الاتفاق 2-1، ليحصد أربع نقاط من أول مباراتين.