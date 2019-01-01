برانكو إيفانكوفيتش : متفاءل بقيادة الأهلي ودوري أبطال آسيا الهدف الأكبر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

رحب المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني الجديد لنادي الأهلي السعودي بجماهير الراقي بعد التعاقد لقيادة الفريق خلال الموسم المُقبل 2019\2020.

برانكو وجه الشكر خلال المؤتمر الصحفي عقب وصوله إلى جدة لجميع الصحفيين الحاضرين، وكذلك أرسل تحياته إلى جماهير النادي، وأضاف قائلاً : "الأهلي أكبر نادي في الشرق الأوس".

وأضاف الكرواتي : "فخور بقيادة النادي الأهلي صاحب الـ 9 ألقاب دوري على الصعيد المحلي، مشيرًا إلى أن تاريخ النادي يجعله فخور بقيادته".

وبالحديث عن طموحاته مع الفريق قال : "سأعمل على إرضاء جماهير الأهلي، وهذا هو هدفي الفترة المقبلة، وأعدهم بالعمل على ذلك.

المدير الفني الجديد لـ@ALAHLI_FC متحمّس كثيرًا لإسعاد جماهير الراقي🙌 pic.twitter.com/RVaAMT6zje — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 29, 2019

وردًا على الأسلوب الذي سيتبعه مع الأهلي قال : "سأواصل الاعتماد على طريقتي الهجومية، والجميع يعلم أن دفاع الفريق تلقى الكثير من الأهداف، وهذا يعطي دلالة واضحة بأن الدفاع لم يكن في المستوى المطلوب وسأعمل على معالجة هذا الأمر".

وواصل حديثه إلى الجماهير : "أتمنى أن تدعمونا بالحضور خلفنا في كل مباراة، وسنعمل على إسعادهم، واستطيع القول إنني متفائل بهذه التجربة.

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حول طموحاته مع الفريق قال : "الهدف الأكبر هو الحصول على لقب دوري أبطال آسيا مع الفريق، وبالتأكيد المنافسة على جميع البطولات".

وأنهى برانكو تصريحاته : "أشكر الجميع وأخص بالذكر الأمير منصور بن مشعل على إتاحة فرصة لقيادة الأهلي العريق".